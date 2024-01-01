На Волині у ДТП постраждав 10-річний велосипедист





Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.



Автопригода трапилася учора, 22 жовтня, у Маневичах.



25-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, допустив наїзд на 10-річного велосипедиста.



Попередньо, хлопець раптово виїхав на смугу зустрічного руху.



Внаслідок ДТП школяр отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.



Водій легковика тверезий, транспортні засоби поліцейські вилучили.



Цього ж дня, на Ківерцівщині між селами Залісці та Ужова 38-річна лучанка, керуючи легковиком Opel Astra, допустила наїзд на 54-річного велосипедиста, жителя Рожищ.



Його також шпиталізували.



За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.



Слідство триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маневичах внаслідок ДТП постраждав 10-річний велосипедист.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 22 жовтня, у Маневичах.25-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, допустив наїзд на 10-річного велосипедиста.Попередньо, хлопець раптово виїхав на смугу зустрічного руху.Внаслідок ДТП школяр отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Водій легковика тверезий, транспортні засоби поліцейські вилучили.Цього ж дня, на Ківерцівщині між селами Залісці та Ужова 38-річна лучанка, керуючи легковиком Opel Astra, допустила наїзд на 54-річного велосипедиста, жителя Рожищ.Його також шпиталізували.За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Слідство триває.

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