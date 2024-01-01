На Волині у ДТП постраждав 10-річний велосипедист

На Волині у ДТП постраждав 10-річний велосипедист
У Маневичах внаслідок ДТП постраждав 10-річний велосипедист.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Автопригода трапилася учора, 22 жовтня, у Маневичах.

25-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, допустив наїзд на 10-річного велосипедиста.

Попередньо, хлопець раптово виїхав на смугу зустрічного руху.

Внаслідок ДТП школяр отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.

Водій легковика тверезий, транспортні засоби поліцейські вилучили.

Цього ж дня, на Ківерцівщині між селами Залісці та Ужова 38-річна лучанка, керуючи легковиком Opel Astra, допустила наїзд на 54-річного велосипедиста, жителя Рожищ.

Його також шпиталізували.

За обома фактами слідчі розпочали кримінальні провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
На Волині у ДТП постраждав 10-річний велосипедист

Слідство триває.
На Волині у ДТП постраждав 10-річний велосипедист
На Волині у ДТП постраждав 10-річний велосипедист

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Теги: Маневиччина, велосипедист
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