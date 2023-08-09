На Волині ліквідували злочинну групу, яка допомагала ухилянтам виїхати за кордон

Поліцейські Волині ліквідували діяльність злочинної групи, яка торгувала фальшивими документами для ухилення від мобілізації та усунення перешкод військовозобов’язаним у перетині кордону.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Фігуранти налагодили цілу мережу реалізації різних підроблених документів задля уникнення від служби чоловіків призовного віку та систематично здійснювали організацію незаконного перетину державного кордону України. За місцями проживання та у транспортних засобах десятьох причетних провели 21 санкціонований обшук та вилучили ряд доказів. Трьох осіб затримано у процесуальному порядку.Під час проведення оперативних заходів та контролів за вчиненням злочину співробітники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області встановили групу чоловіків, які налагодили незаконний промисел з торгівлі підробленими тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаних. Усі – жителі обласного центру та Луцького району. Ділки також виготовляли фальшиві довідки до актів огляду медико-соціальної експертної комісії та дипломи навчального закладу.Кількість осіб, які скористалися «послугами», встановлюється в рамках досудового слідства, але вже відомо, що їх понад двадцять. Суми, які брали зловмисники, становлять від 500 і до кількох тисяч доларів.22 жовтня, під час санкціонованих обшуків, поліцейські вилучили кліше штампів та печаток різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов’язаним, а також тимчасові посвідчення військовозобов’язаного й довідки про надання відстрочки через групу інвалідності з ознаками підробки. Окрім того, слідчі вилучили мисливську рушницю, травматичний пістолет і бланки дипломів навчального закладу, розташованого в іншій області, які вже чекали нових «студентів».Трьох учасників групи поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України.За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури, слідчі оголосять їм про підозри за трьома статтями Кримінального Кодексу: йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене групою осіб, ухилення від призову на військову службу та підроблення документів за попередньою змовою групою осіб.Заходи з викриття порушників провели співробітники управління міграційної поліції спільно з працівниками ДВКР СБУ, слідчим відділом Луцького районного управління поліції, за підтримки відділу кримінального аналізу, оперативних служб ГУНП та спецпризначенців поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.