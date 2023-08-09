На Волині ліквідували злочинну групу, яка допомагала ухилянтам виїхати за кордон
Сьогодні, 13:00
Поліцейські Волині ліквідували діяльність злочинної групи, яка торгувала фальшивими документами для ухилення від мобілізації та усунення перешкод військовозобов’язаним у перетині кордону.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Фігуранти налагодили цілу мережу реалізації різних підроблених документів задля уникнення від служби чоловіків призовного віку та систематично здійснювали організацію незаконного перетину державного кордону України. За місцями проживання та у транспортних засобах десятьох причетних провели 21 санкціонований обшук та вилучили ряд доказів. Трьох осіб затримано у процесуальному порядку.
Під час проведення оперативних заходів та контролів за вчиненням злочину співробітники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області встановили групу чоловіків, які налагодили незаконний промисел з торгівлі підробленими тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаних. Усі – жителі обласного центру та Луцького району. Ділки також виготовляли фальшиві довідки до актів огляду медико-соціальної експертної комісії та дипломи навчального закладу.
Кількість осіб, які скористалися «послугами», встановлюється в рамках досудового слідства, але вже відомо, що їх понад двадцять. Суми, які брали зловмисники, становлять від 500 і до кількох тисяч доларів.
22 жовтня, під час санкціонованих обшуків, поліцейські вилучили кліше штампів та печаток різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов’язаним, а також тимчасові посвідчення військовозобов’язаного й довідки про надання відстрочки через групу інвалідності з ознаками підробки. Окрім того, слідчі вилучили мисливську рушницю, травматичний пістолет і бланки дипломів навчального закладу, розташованого в іншій області, які вже чекали нових «студентів».
Трьох учасників групи поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури, слідчі оголосять їм про підозри за трьома статтями Кримінального Кодексу: йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене групою осіб, ухилення від призову на військову службу та підроблення документів за попередньою змовою групою осіб.
Заходи з викриття порушників провели співробітники управління міграційної поліції спільно з працівниками ДВКР СБУ, слідчим відділом Луцького районного управління поліції, за підтримки відділу кримінального аналізу, оперативних служб ГУНП та спецпризначенців поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Фігуранти налагодили цілу мережу реалізації різних підроблених документів задля уникнення від служби чоловіків призовного віку та систематично здійснювали організацію незаконного перетину державного кордону України. За місцями проживання та у транспортних засобах десятьох причетних провели 21 санкціонований обшук та вилучили ряд доказів. Трьох осіб затримано у процесуальному порядку.
Під час проведення оперативних заходів та контролів за вчиненням злочину співробітники управління міграційної поліції ГУНП у Волинській області встановили групу чоловіків, які налагодили незаконний промисел з торгівлі підробленими тимчасовими посвідченнями військовозобов’язаних. Усі – жителі обласного центру та Луцького району. Ділки також виготовляли фальшиві довідки до актів огляду медико-соціальної експертної комісії та дипломи навчального закладу.
Кількість осіб, які скористалися «послугами», встановлюється в рамках досудового слідства, але вже відомо, що їх понад двадцять. Суми, які брали зловмисники, становлять від 500 і до кількох тисяч доларів.
22 жовтня, під час санкціонованих обшуків, поліцейські вилучили кліше штампів та печаток різних установ, дотичних до видачі документів військовозобов’язаним, а також тимчасові посвідчення військовозобов’язаного й довідки про надання відстрочки через групу інвалідності з ознаками підробки. Окрім того, слідчі вилучили мисливську рушницю, травматичний пістолет і бланки дипломів навчального закладу, розташованого в іншій області, які вже чекали нових «студентів».
Трьох учасників групи поліцейські затримали у порядку ст. 208 КПК України.
За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури, слідчі оголосять їм про підозри за трьома статтями Кримінального Кодексу: йдеться про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене групою осіб, ухилення від призову на військову службу та підроблення документів за попередньою змовою групою осіб.
Заходи з викриття порушників провели співробітники управління міграційної поліції спільно з працівниками ДВКР СБУ, слідчим відділом Луцького районного управління поліції, за підтримки відділу кримінального аналізу, оперативних служб ГУНП та спецпризначенців поліції під процесуальним керівництвом окружної прокуратури.
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