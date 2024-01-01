У громаді на Волині посмертні нагороди трьох Героїв отримали їхні родини





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Міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук вручили державні нагороди сім’ям захисників, котрі віддали свої життя у боротьбі проти російських загарбників.



Так, Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня полеглих військовослужбовців з Любомльської громади - Давидюка Андрія Олександровича та Самолюка Віктора Адамовича. Також, відзнакою Міністра оборони України - медаль «10 років сумлінної служби» посмертно нагороджено Хомича Петра Петровича.



Низький уклін та вічна пам’ять Героям!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Родинам загиблих Захисників з Любомльської громади вручили високі державні нагороди, присвоєні нашим землякам посмертно.Про це повідомили у громаді.Міський головата начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СПвручили державні нагороди сім’ям захисників, котрі віддали свої життя у боротьбі проти російських загарбників.Так, Президент Українипосмертно відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня полеглих військовослужбовців з Любомльської громади -та. Також, відзнакою Міністра оборони України - медаль «10 років сумлінної служби» посмертно нагородженоНизький уклін та вічна пам’ять Героям!

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