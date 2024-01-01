У громаді на Волині посмертні нагороди трьох Героїв отримали їхні родини

У громаді на Волині посмертні нагороди трьох Героїв отримали їхні родини
Родинам загиблих Захисників з Любомльської громади вручили високі державні нагороди, присвоєні нашим землякам посмертно.

Про це повідомили у громаді.

Міський голова Роман Ющук та начальник першого відділу Ковельського РТЦК та СП Василь Дмитрук вручили державні нагороди сім’ям захисників, котрі віддали свої життя у боротьбі проти російських загарбників.

Так, Президент України Володимир Зеленський посмертно відзначив орденами «За мужність» ІІІ ступеня полеглих військовослужбовців з Любомльської громади - Давидюка Андрія Олександровича та Самолюка Віктора Адамовича. Також, відзнакою Міністра оборони України - медаль «10 років сумлінної служби» посмертно нагороджено Хомича Петра Петровича.

Низький уклін та вічна пам’ять Героям!
У громаді на Волині посмертні нагороди трьох Героїв отримали їхні родини
У громаді на Волині посмертні нагороди трьох Героїв отримали їхні родини
У громаді на Волині посмертні нагороди трьох Героїв отримали їхні родини
У громаді на Волині посмертні нагороди трьох Героїв отримали їхні родини
У громаді на Волині посмертні нагороди трьох Героїв отримали їхні родини
У громаді на Волині посмертні нагороди трьох Героїв отримали їхні родини

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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