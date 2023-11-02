Відчути атмосферу цієї чарівної пори через мистецтво: театр у Луцьку кличе на концерт
Сьогодні, 14:38
У суботу, 16 листопада, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт «Барви осені».
Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Це захід, на якому кожен зможе відчути чарівну атмосферу цієї прекрасної пори року через її мистецьке відображення! Незабутні виступи талановитих артистів та музикантів перенесуть вас у світ осінніх історій, сповнених меланхолії, теплоти та яскравих спогадів. Подаруйте собі та близьким чудовий вечір і неповторні емоції!» – зазначають у театрі.
Коли?
Субота, 16 листопада о 17:00.
Тривалість концерту - 2 години.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
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Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.
«Це захід, на якому кожен зможе відчути чарівну атмосферу цієї прекрасної пори року через її мистецьке відображення! Незабутні виступи талановитих артистів та музикантів перенесуть вас у світ осінніх історій, сповнених меланхолії, теплоти та яскравих спогадів. Подаруйте собі та близьким чудовий вечір і неповторні емоції!» – зазначають у театрі.
Коли?
Субота, 16 листопада о 17:00.
Тривалість концерту - 2 години.
Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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