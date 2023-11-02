Відчути атмосферу цієї чарівної пори через мистецтво: театр у Луцьку кличе на концерт

Відчути атмосферу цієї чарівної пори через мистецтво: театр у Луцьку кличе на концерт
У суботу, 16 листопада, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт «Барви осені».

Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.

«Це захід, на якому кожен зможе відчути чарівну атмосферу цієї прекрасної пори року через її мистецьке відображення! Незабутні виступи талановитих артистів та музикантів перенесуть вас у світ осінніх історій, сповнених меланхолії, теплоти та яскравих спогадів. Подаруйте собі та близьким чудовий вечір і неповторні емоції!» – зазначають у театрі.

Коли?

Субота, 16 листопада о 17:00.

Тривалість концерту - 2 години.

Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті.
Відчути атмосферу цієї чарівної пори через мистецтво: театр у Луцьку кличе на концерт

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Теги: театр, Луцьк, концерт
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