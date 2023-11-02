Відчути атмосферу цієї чарівної пори через мистецтво: театр у Луцьку кличе на концерт





Про це



«Це захід, на якому кожен зможе відчути чарівну атмосферу цієї прекрасної пори року через її мистецьке відображення! Незабутні виступи талановитих артистів та музикантів перенесуть вас у світ осінніх історій, сповнених меланхолії, теплоти та яскравих спогадів. Подаруйте собі та близьким чудовий вечір і неповторні емоції!» – зазначають у театрі.



Коли?



Субота, 16 листопада о 17:00.



Тривалість концерту - 2 години.



Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У суботу, 16 листопада, у Волинському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка відбудеться концерт «Барви осені».Про це повідомили на сторінці театру у фейсбуці.«Це захід, на якому кожен зможе відчути чарівну атмосферу цієї прекрасної пори року через її мистецьке відображення! Незабутні виступи талановитих артистів та музикантів перенесуть вас у світ осінніх історій, сповнених меланхолії, теплоти та яскравих спогадів. Подаруйте собі та близьким чудовий вечір і неповторні емоції!» – зазначають у театрі.Субота, 16 листопада о 17:00.- 2 години.Квитки можна придбати у касі та адміністраторів, а також на театральному сайті

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію