Лучани провели в останню дорогу Героя В’ячеслава Горюнова

Лучани провели в останню дорогу Героя В’ячеслава Горюнова
У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Горюновим В’ячеславом Костянтиновичем (25.06.1976 року народження), який загинув 15 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 23 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.

До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар міської ради Юрій Безпятко.

Звертаючись до рідних, священник сказав: “Ми розділяємо ваш біль. Ваш біль — це біль усього українського народу. Ми співчуваємо та тужимо разом з вами. Нам потрібно бути гідними безсмертного подвигу наших Героїв, які поклали життя, захищаючи Україну”.

Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.

Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Лучани провели в останню дорогу Героя В’ячеслава Горюнова

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Лучани провели в останню дорогу Героя В’ячеслава Горюнова
Лучани провели в останню дорогу Героя В’ячеслава Горюнова
Лучани провели в останню дорогу Героя В’ячеслава Горюнова
Лучани провели в останню дорогу Героя В’ячеслава Горюнова


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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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