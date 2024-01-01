Лучани провели в останню дорогу Героя В’ячеслава Горюнова
Сьогодні, 15:09
У Луцьку попрощалися з військовослужбовцем Горюновим В’ячеславом Костянтиновичем (25.06.1976 року народження), який загинув 15 жовтня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Цукурине Донецької області.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 23 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар міської ради Юрій Безпятко.
Звертаючись до рідних, священник сказав: “Ми розділяємо ваш біль. Ваш біль — це біль усього українського народу. Ми співчуваємо та тужимо разом з вами. Нам потрібно бути гідними безсмертного подвигу наших Героїв, які поклали життя, захищаючи Україну”.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 23 жовтня, воїна відспівали у кафедральному соборі Святої Трійці.
До спільної молитви за упокій душі спочилого разом із рідними, друзями, бойовими побратимами долучився секретар міської ради Юрій Безпятко.
Звертаючись до рідних, священник сказав: “Ми розділяємо ваш біль. Ваш біль — це біль усього українського народу. Ми співчуваємо та тужимо разом з вами. Нам потрібно бути гідними безсмертного подвигу наших Героїв, які поклали життя, захищаючи Україну”.
Після завершення богослужіння труну з тілом покійного захисника пронесли Театральним майданом. Біля фотостенда пам’яті загиблих Героїв присутні зупинилися і виконали Державний Гімн України.
Поховали Героя у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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