«Під час першого польоту тряслися руки»: бійчиня волинської сотки про керування дроном на передовій
Сьогодні, 16:08
29-річна Катерина на псевдо "Миша" — бійчиня батальйону безпілотних систем 100 окремої механізованої бригади. До повномасштабного вторгнення жінка працювала вихователькою у профтехучилищі.
Нині Катерина управляє на передовій гексакоптером "Вампір". Історію військовослужбовиці опублікувала на сторінці бригади, пише Суспільне.
Зі слів Катерини, вона хотіла потрапити у військо одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, рідні її відмовляли, але жінка наполягла на своєму.
"У мене була мотивація — я хочу жити в своїй країні, створити сім'ю і не переживати про безпеку дітей. Зараз хочеться знищити усіх до одного окупантів", — говорить Миша.
Брат військовослужбовиці нині служить у 14 окремій механізованій бригаді. Катерина каже: у війську її навчили усього, що має знати бійчиня батальйону безпілотних систем.
"Під час першого виїзду я їхала з досвідченими хлопцями, тому не переживала, — пригадує жінка. — Під час першого польоту тряслися руки, бо дуже кортіло влучити по цілі за тими координатами, які отримала".
В бригаді кажуть: на рахунку бійчині і її підрозділу — не одне вдало виконане бойове завдання. У мирному житті Катерина захоплювалася малюванням, але у війську, зізнається, на улюблену справу бракує часу і натхнення. Повернутися до хобі Катерина планує після перемоги.
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Нині Катерина управляє на передовій гексакоптером "Вампір". Історію військовослужбовиці опублікувала на сторінці бригади, пише Суспільне.
Зі слів Катерини, вона хотіла потрапити у військо одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, рідні її відмовляли, але жінка наполягла на своєму.
"У мене була мотивація — я хочу жити в своїй країні, створити сім'ю і не переживати про безпеку дітей. Зараз хочеться знищити усіх до одного окупантів", — говорить Миша.
Брат військовослужбовиці нині служить у 14 окремій механізованій бригаді. Катерина каже: у війську її навчили усього, що має знати бійчиня батальйону безпілотних систем.
"Під час першого виїзду я їхала з досвідченими хлопцями, тому не переживала, — пригадує жінка. — Під час першого польоту тряслися руки, бо дуже кортіло влучити по цілі за тими координатами, які отримала".
В бригаді кажуть: на рахунку бійчині і її підрозділу — не одне вдало виконане бойове завдання. У мирному житті Катерина захоплювалася малюванням, але у війську, зізнається, на улюблену справу бракує часу і натхнення. Повернутися до хобі Катерина планує після перемоги.
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