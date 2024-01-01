«Під час першого польоту тряслися руки»: бійчиня волинської сотки про керування дроном на передовій

Катерина на псевдо "Миша" — бійчиня батальйону безпілотних систем 100 окремої механізованої бригади. До повномасштабного вторгнення жінка працювала вихователькою у профтехучилищі.



Нині Катерина управляє на передовій гексакоптером "Вампір". Історію військовослужбовиці опублікувала на сторінці бригади, пише



Зі слів Катерини, вона хотіла потрапити у військо одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, рідні її відмовляли, але жінка наполягла на своєму.



"У мене була мотивація — я хочу жити в своїй країні, створити сім'ю і не переживати про безпеку дітей. Зараз хочеться знищити усіх до одного окупантів", — говорить Миша.



Брат військовослужбовиці нині служить у 14 окремій механізованій бригаді. Катерина каже: у війську її навчили усього, що має знати бійчиня батальйону безпілотних систем.



"Під час першого виїзду я їхала з досвідченими хлопцями, тому не переживала, — пригадує жінка. — Під час першого польоту тряслися руки, бо дуже кортіло влучити по цілі за тими координатами, які отримала".



В бригаді кажуть: на рахунку бійчині і її підрозділу — не одне вдало виконане бойове завдання. У мирному житті Катерина захоплювалася малюванням, але у війську, зізнається, на улюблену справу бракує часу і натхнення. Повернутися до хобі Катерина планує після перемоги.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29-річнана псевдо "Миша" — бійчиня батальйону безпілотних систем 100 окремої механізованої бригади. До повномасштабного вторгнення жінка працювала вихователькою у профтехучилищі.Нині Катерина управляє на передовій гексакоптером "Вампір". Історію військовослужбовиці опублікувала на сторінці бригади, пише Суспільне Зі слів Катерини, вона хотіла потрапити у військо одразу після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, рідні її відмовляли, але жінка наполягла на своєму."У мене була мотивація — я хочу жити в своїй країні, створити сім'ю і не переживати про безпеку дітей. Зараз хочеться знищити усіх до одного окупантів", — говорить Миша.Брат військовослужбовиці нині служить у 14 окремій механізованій бригаді. Катерина каже: у війську її навчили усього, що має знати бійчиня батальйону безпілотних систем."Під час першого виїзду я їхала з досвідченими хлопцями, тому не переживала, — пригадує жінка. — Під час першого польоту тряслися руки, бо дуже кортіло влучити по цілі за тими координатами, які отримала".В бригаді кажуть: на рахунку бійчині і її підрозділу — не одне вдало виконане бойове завдання. У мирному житті Катерина захоплювалася малюванням, але у війську, зізнається, на улюблену справу бракує часу і натхнення. Повернутися до хобі Катерина планує після перемоги.

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