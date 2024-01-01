На Волині судитимуть офіцера міліції, який 10 років перебував у розшуку

На Волині судитимуть офіцера міліції, який 10 років перебував у розшукуПро це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення офіцером УБОЗ УМВС України у Волинській області підбурювання та організації замаху на давання хабара, провокації хабара, а також службового підроблення.Слідство встановило, що ще у 2006 році працівник правоохоронного органу, погрожуючи притягненням громадянина, якого викрили у підробленні документів та шахрайстві, до кримінальної відповідальності, схилив його знайти у одному з навчальних закладів області викладача та передати йому хабар за сприяння у вступі до цього закладу, аби згодом правоохоронці могли викрити «хабарника».Таким чином майор міліції вчинив провокацію хабара, організував злочин та керував його підготовкою і вчиненням.При цьому він ще і вносив неправдиву інформацію в службові документи.З 2010 року правоохоронець всіляко ухилявся від суду, а 2014 – від органу досудового розслідування, відтак його було оголошено в розшук.У вересні 2024 року його затримано в Києві та доставлено в Луцьк для завершення слідства.Суд обрав експравоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.