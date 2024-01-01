На Волині судитимуть офіцера міліції, який 10 років перебував у розшуку

На Волині судитимуть офіцера міліції, який 10 років перебував у розшуку
На Волині судитимуть офіцера міліції, який 10 років перебував у розшуку

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт про вчинення офіцером УБОЗ УМВС України у Волинській області підбурювання та організації замаху на давання хабара, провокації хабара, а також службового підроблення.

Слідство встановило, що ще у 2006 році працівник правоохоронного органу, погрожуючи притягненням громадянина, якого викрили у підробленні документів та шахрайстві, до кримінальної відповідальності, схилив його знайти у одному з навчальних закладів області викладача та передати йому хабар за сприяння у вступі до цього закладу, аби згодом правоохоронці могли викрити «хабарника».

Таким чином майор міліції вчинив провокацію хабара, організував злочин та керував його підготовкою і вчиненням.

При цьому він ще і вносив неправдиву інформацію в службові документи.

З 2010 року правоохоронець всіляко ухилявся від суду, а 2014 – від органу досудового розслідування, відтак його було оголошено в розшук.

У вересні 2024 року його затримано в Києві та доставлено в Луцьк для завершення слідства.

Суд обрав експравоохоронцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, майор, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Сьогодні, 18:16
Стала відома дата проведення президентських виборів у Білорусі. Чи буде балотуватися Лукашенко?
Сьогодні, 17:18
На Волині судитимуть офіцера міліції, який 10 років перебував у розшуку
Сьогодні, 16:41
«Під час першого польоту тряслися руки»: бійчиня волинської сотки про керування дроном на передовій
Сьогодні, 16:08
У Луцьку шахрай з ідентифікатором «контролер» телефоном «перевіряв» оплату за проїзд у пасажирів
Сьогодні, 15:18
Схожі новини
Волинський суд оштрафував громадянку Білорусі на 9 мільйонів через порушення митних правил Волинський суд оштрафував громадянку Білорусі на 9 мільйонів через порушення митних правил
20 жовтень, 15:07
Не визнала вину: у Луцьку за виправдовування агресії рф судили працівницю СБУ Не визнала вину: у Луцьку за виправдовування агресії рф судили працівницю СБУ
16 жовтень, 16:48
Волинянин, який побив до смерті матір, проведе за ґратами 9 років Волинянин, який побив до смерті матір, проведе за ґратами 9 років
15 жовтень, 01:15
На Волині пенсіонерка ледь не потрапила за ґрати за вирощування маку На Волині пенсіонерка ледь не потрапила за ґрати за вирощування маку
13 жовтень, 17:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Сьогодні, 18:16
 0
Стала відома дата проведення президентських виборів у Білорусі. Чи буде балотуватися Лукашенко?
Сьогодні, 17:18
 0
На Волині судитимуть офіцера міліції, який 10 років перебував у розшуку
Сьогодні, 16:41
 0
«Під час першого польоту тряслися руки»: бійчиня волинської сотки про керування дроном на передовій
Сьогодні, 16:08
 0
У Луцьку шахрай з ідентифікатором «контролер» телефоном «перевіряв» оплату за проїзд у пасажирів
Сьогодні, 15:18
 0
Медіа
відео
1/8