Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств





Про це йдеться у відповідні постанові уряду, пише



До порядку визначення критично важливих для економіки підприємств додали новий пункт, який передбачає, що орган, який ухвалив рішення про надання критичного статусу, може проводити перевірку їхньої відповідності встановленим критеріям.



За результатами перевірки орган ухвалює одне з двох рішень:



- Підприємство не відповідає критеріям, і його статус критично важливого скасовується.



- Підприємство відповідає критеріям, і статус підтверджується.



Копію рішення орган протягом одного дня надсилає до Мінекономіки, Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки або Мінцифри.



На сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.



9 жовтня президент України Володимир Зеленський обурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.



Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів змінив порядок визначення критично важливих підприємств, дозволивши перевіряти їх на відповідність встановленим критеріям.Про це йдеться у відповідні постанові уряду, пише Економічна правда До порядку визначення критично важливих для економіки підприємств додали новий пункт, який передбачає, що орган, який ухвалив рішення про надання критичного статусу, може проводити перевірку їхньої відповідності встановленим критеріям.- Підприємство не відповідає критеріям, і його статус критично важливого скасовується.- Підприємство відповідає критеріям, і статус підтверджується.Копію рішення орган протягом одного дня надсилає до Мінекономіки, Міноборони, СБУ, Служби зовнішньої розвідки або Мінцифри.На сайті "Дії" призупинили можливість бронювання працівників від мобілізації як мінімум до 15 листопада.9 жовтня президент Україниобурився бронюванням 1,5 мільйона осіб, уряд до 15 листопада 2024 року призупинив дію деяких положень щодо визначення критично важливих підприємств.Президент України Володимир Зеленський висловив незадоволення щодо запропонованих Мінекономіки моделей економічного бронювання, назвавши їх несправедливими.

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