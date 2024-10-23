Зеленський готує ще один План: для українців, – ЗМІ

Зеленський готує ще один План: для українців, – ЗМІ
Президент Володимир Зеленський доручив органам влади розробити пропозиції для так званого внутрішнього плану дій, який би допоміг країні вистояти в умовах війни.

Про це пише Українська правда з посиланням на ВВС Україна.

Йдеться про документ, який стосуватиметься внутрішніх рішень у багатьох сферах – ВПК, оборона, економіка, соціальна політика та інші.

При цьому така ініціатива, мовляв, не є альтернативою плану перемоги українського президента.

За задумом президента, він, на відміну від його Плану перемоги, що стосується західних партнерів, передбачатиме кроки, які має виконати сама Україна.

"Президент уже дав доручення стосовно розробки цього плану", - повідомило джерело в команді Зеленського. Його мають підготувати і представити українцям до кінця року.

"Мета – зробити все можливе, аби зберегти єдність та досягти результатів у різних сферах розвитку країни", - пояснив співбесідник видання.

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Теги: Росія, Україна, війна
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