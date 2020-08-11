Стала відома дата проведення президентських виборів у Білорусі. Чи буде балотуватися Лукашенко?

Олександр Лукашенко.



Про це повідомляє білоруське інформагентство Belta, пише



Так, Центральна виборча комісія Білорусі заявила, що готова до початку передвиборчої кампанії. Очільник ЦПК Ігор Карпенко заявив, що проведення виборів у січні 2025 року «повною мірою» відповідають Конституції країни та виборчому кодексу.



«Проведення виборів у цю дату дасть змогу раціонально використати технічні, фінансові, інформаційні, людські ресурси та завершить процес формування всіх органів влади на підставі оновленого конституційного законодавства», — заявив він.



Чинний самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що збирається балотуватися у президенти. Для нього це вже стане сьомим терміном. За його словами, «залишати країну у такий важкий час та період невизначеності рівнозначне зраді».



Попередні вибори



Минулі вибори, які відбулися влітку 2020 року, закінчилися масовими протестами через оголошені результати. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не визнали цих результатів і вимагали визнати опозиціонерку Світлану Тихановську легітимною президенткою Білорусі.



Попри масові мітинги та акції по всій країні, 23 вересня 2020-го Лукашенко все ж провів інавгурацію та знову посів пост президента. А протестувальників силовики затримували й розганяли, а також переслідували, зокрема й за кримінальними справами.



Правозахисники кажуть, що в Білорусі з політичних мотивів затримали понад 50 тисяч людей із початку масових протестів під час виборів 2020 року. Понад 1300 людей вважають політичними в’язнями, хоча насправді їх значно більше, вказує «Еўрарадыё».



Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.



Україна також не визнала легітимності Лукашенка та на державному рівні припинила всі контакти з Білоруссю через політичну кризу в країні. Міністерство закордонних справ України також заявило, що офіційно не називатиме Лукашенка президентом Білорусі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наступні президентські вибори в Білорусі призначили на 26 січня 2025 року. На них також буде балотуватися чинний самопроголошений лідер країниПро це повідомляє білоруське інформагентство Belta, пише Громадське Так, Центральна виборча комісія Білорусі заявила, що готова до початку передвиборчої кампанії. Очільник ЦПКзаявив, що проведення виборів у січні 2025 року «повною мірою» відповідають Конституції країни та виборчому кодексу.«Проведення виборів у цю дату дасть змогу раціонально використати технічні, фінансові, інформаційні, людські ресурси та завершить процес формування всіх органів влади на підставі оновленого конституційного законодавства», — заявив він.Чинний самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко заявив, що збирається балотуватися у президенти. Для нього це вже стане сьомим терміном. За його словами, «залишати країну у такий важкий час та період невизначеності рівнозначне зраді».Минулі вибори, які відбулися влітку 2020 року, закінчилися масовими протестами через оголошені результати. За даними ЦВК, перемогу з великим відривом здобув Олександр Лукашенко. Однак протестувальники не визнали цих результатів і вимагали визнати опозиціонерку Світлану Тихановську легітимною президенткою Білорусі.Попри масові мітинги та акції по всій країні, 23 вересня 2020-го Лукашенко все ж провів інавгурацію та знову посів пост президента. А протестувальників силовики затримували й розганяли, а також переслідували, зокрема й за кримінальними справами.Правозахисники кажуть, що в Білорусі з політичних мотивів затримали понад 50 тисяч людей із початку масових протестів під час виборів 2020 року. Понад 1300 людей вважають політичними в’язнями, хоча насправді їх значно більше, вказує «Еўрарадыё».Низка країн Євросоюзу, а також Велика Британія, США, Канада не визнали легітимність Лукашенка, ввели санкції проти білоруської влади та закликали до нових виборів.Україна також не визнала легітимності Лукашенка та на державному рівні припинила всі контакти з Білоруссю через політичну кризу в країні. Міністерство закордонних справ України також заявило, що офіційно не називатиме Лукашенка президентом Білорусі.

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