На війні загинув Герой з Луцька Олег Березовський

Олег Березовський.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Березовський Олег Вікторович, 28.10.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 4 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.



Солдат Березовський Олег Вікторович загинув 30.09.2024 року в районі населеного пункту Плехово Курської області російської федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

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