На війні загинув Герой з Луцька Олег Березовський

На війні загинув Герой з Луцька Олег Березовський
У бою на Курщині загинув 29-річний Герой з Луцька Олег Березовський.

Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

Лучанин Березовський Олег Вікторович, 28.10.1994 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду навідника 4 десантно-штурмового відділення 1 десантно-штурмового взводу 5 десантно-штурмової роти 2 десантно-штурмового батальйону.

Солдат Березовський Олег Вікторович загинув 30.09.2024 року в районі населеного пункту Плехово Курської області російської федерації під час виконання бойового завдання щодо захисту незалежності України.

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Теги: Смерть воїна, війна з росією, загинув Герой
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