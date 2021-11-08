Скільки коштують молочні продукти на волинському ринку
Сьогодні, 21:45
У селищі Ратне, що на Волині, на ринку продають молочну продукцію домашнього виробництва.
Актуальні ціни на «молочку» станом на 23 жовтня дізнавалася кореспондентка Район.Ратне.
Молоко коштує від 30-40 гривень за 1 літр, 1,5 літра молока коштують від 45-50 гривень. Відповідно, за два літри просять 60 гривень. Ціни варіюються через те, яке молоко: вечірнє чи ранкове.
Сметана (домашня, не сепараторна) від 70 гривень за пів літра, сепараторна від 90 гривень (теж пів літра). Кисломолочний сир коштує від 70 до 75 гривень, а за кілограм домашнього масла просять 350 гривень.
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Актуальні ціни на «молочку» станом на 23 жовтня дізнавалася кореспондентка Район.Ратне.
Молоко коштує від 30-40 гривень за 1 літр, 1,5 літра молока коштують від 45-50 гривень. Відповідно, за два літри просять 60 гривень. Ціни варіюються через те, яке молоко: вечірнє чи ранкове.
Сметана (домашня, не сепараторна) від 70 гривень за пів літра, сепараторна від 90 гривень (теж пів літра). Кисломолочний сир коштує від 70 до 75 гривень, а за кілограм домашнього масла просять 350 гривень.
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