Скільки коштують молочні продукти на волинському ринку

Скільки коштують молочні продукти на волинському ринку
У селищі Ратне, що на Волині, на ринку продають молочну продукцію домашнього виробництва.

Актуальні ціни на «молочку» станом на 23 жовтня дізнавалася кореспондентка Район.Ратне.

Молоко коштує від 30-40 гривень за 1 літр, 1,5 літра молока коштують від 45-50 гривень. Відповідно, за два літри просять 60 гривень. Ціни варіюються через те, яке молоко: вечірнє чи ранкове.

Сметана (домашня, не сепараторна) від 70 гривень за пів літра, сепараторна від 90 гривень (теж пів літра). Кисломолочний сир коштує від 70 до 75 гривень, а за кілограм домашнього масла просять 350 гривень.

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Теги: молочка, ринки, волинь
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