Скільки у Луцьку коштує цибуля на ринку





Скільки коштує цибуля оптом та вроздріб та як правильно зберігати цей овоч взимку, дізнавалися журналісти



На ринку «Північний», що розташований на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку, продають цибулю як вроздріб, так і оптом. Оптовики просять в середньому 18-20 гривень за кілограм, залежно від розміру овоча. Така вартість актуальна при умові купівлі сітки.



Нагадаємо, минулоріч вартість цибулі на ринках міста становила від 10 гривень за кілограм, залежно від сорту. Нині ж цибуля вроздріб на «Північці» в середньому вартує 25 гривень, є пропозиції й по 30 гривень.



До слова, озима цибуля сорту «Радар», «Рейдер», «Трон», «Августа», «Центаріон», «Сеншуй», «Шекспір», «Булат», «Штуттгартер» вартує 130 гривень за кілограм на Центральному ринку у Луцьку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вартість цибулі на ринках Луцька залишається стабільною, проте у порівнянні з минулим роком цей овоч подорожчав. Цибуля може зберігатися протягом тривалого часу, тож покупці часто купують її великими обсягами, особливо в осінній період, щоб підготуватися до зими.Скільки коштує цибуля оптом та вроздріб та як правильно зберігати цей овоч взимку, дізнавалися журналісти ВСН На ринку «Північний», що розташований на вулиці Домни Гордіюк у Луцьку, продають цибулю як вроздріб, так і оптом. Оптовики просять в середньому 18-20 гривень за кілограм, залежно від розміру овоча. Така вартість актуальна при умові купівлі сітки.Нагадаємо, минулоріч вартість цибулі на ринках міста становила від 10 гривень за кілограм, залежно від сорту. Нині ж цибуля вроздріб на «Північці» в середньому вартує 25 гривень, є пропозиції й по 30 гривень.До слова, озима цибуля сорту «Радар», «Рейдер», «Трон», «Августа», «Центаріон», «Сеншуй», «Шекспір», «Булат», «Штуттгартер» вартує 130 гривень за кілограм на Центральному ринку у Луцьку.

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