У Брищі встановили очисну станцію за 380 тисяч євро

У селі Брище на полігоні твердих побутових відходів встановили станцію очистки фільтрату, що переробляє 50 кубічних метрів рідини на добу. Її вартість - 380 тисяч євро, з яких 250 тисяч євро - грант Краю Ліппе, Німеччина.Про це повідомили у Луцькій міськраді.«На полігоні твердих побутових відходів у селі Брище встановили станцію очистки фільтрату. Це - модульна установка, яка дозволяє переробляти 50 кубічних метрів отруйної рідини за добу. Цього більш, ніж достатньо для Луцького сміттєзвалища. Її вартість - 380 тисяч Євро, з яких 250 тисяч Євро - це грантові кошти Краю Ліппе Німеччина та решта — кошти Луцького міського бюджету», - йдеться у дописі.Заступник директора ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Олександр Обштир каже, що усі роботи зроблено згідно усіх європейських директив. Встановлення модульної станції дозволяє закривати найбільшу екологічну проблему усіх полігонів твердих побутових відходів — фільтрат. На сміттєзвалищі його перекачують помпами з трьох точок збору, а на станції переробляють у технічну воду. Під час переробки 30% концентрату залишається. Його неможливо переробити, тому його відкачують зі спеціальної ємності та вивозять на тіло полігону для зволоження.«Раніше фільтрат відкачували помпами на тіло полігону, де він випаровувався. Зараз же цей процес практично автоматизовано, - розповідає директор «Луцькспецкомунтрансу» Володимир Марценюк. - Модульна установка працює дистанційно від компанії, яка її обслуговує. Установка мембранної фільтрації дає змогу очищати фільтрат і зменшувати навантаження та вплив на довкілля. Зараз проєкт на завершальному етапі реалізації. Коли все буде облаштовано — це буде велика перемога».Луцький міський голова Ігор Поліщук оглянув роботу станції. Каже, що це дуже правильний та потрібний крок з точки зору екології: «Станція очистки фільтрату в Луцьку - одна з трьох діючих в Україні. Такі ж є лише в Києві та Львові. Її встановлення - це вимога часу, і ми раді, що нам вдалося при підтримці європейських партнерів реалізувати цей проєкт. Дякуємо їм».