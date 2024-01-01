У Луцькому районі ще одна громада приєдналася до ПЦУ

У Луцькому районі ще одна громада приєдналася до ПЦУ
Громада Покрови Пресвятої Богородиці сіл Метельне і Личани Олицької громади Луцького районного благочиння вирішила покинути московський патріархат і возз’єднатися з Православною Церквою України.

Про це повідомляє Волинська єпархія Православної Церкви України.

Парафіяльні збори відбулися в неділю 20 жовтня. 208 мирян, які прийшли на них, одноголосно підтримали пропозицію возз’єднатися з ПЦУ.

Після зборів громада звернулася в духовну консисторію з відповідним проханням. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл 22 жовтня прийняв її представників та благословив входження до Волинської єпархії. Далі триватиме юридичне оформлення документів, аби парафія мала змогу молитися рідною мовою у власному двохсотлітньому храмі, який є пам’яткою архітектури національного значення.

Таким чином, із часу отримання ПЦУ Томосу у Волинську єпархію перейшло з мп вже 138 парафій та 19 священників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: ПЦУ, УПЦ МП, прехід у ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Завдала збитків на мільйон гривень: очільницю Шацького нацпарку Христецьку не можуть засудити вже півтора року
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцькому районі ще одна громада приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 21:15
На війні загинув Герой з Луцька Олег Березовський
Сьогодні, 20:41
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 жовтня
Сьогодні, 20:00
Зеленський готує ще один План: для українців, – ЗМІ
Сьогодні, 19:13
Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Сьогодні, 18:16
Схожі новини
Одна церква на два села: у громаді на Волині зібрали повторні збори щодо переходу в ПЦУ Одна церква на два села: у громаді на Волині зібрали повторні збори щодо переходу в ПЦУ
21 жовтень, 22:46
Скільки релігійних громад на Волині перейшли до ПЦУ з початку повномасштабної війни Скільки релігійних громад на Волині перейшли до ПЦУ з початку повномасштабної війни
06 жовтень, 14:18
Священник підтримав: у Луцькому районі ще одна громада перейшла у ПЦУ Священник підтримав: у Луцькому районі ще одна громада перейшла у ПЦУ
28 липень, 20:35
У Луцькій громаді священник разом з парафією приєднується до ПЦУ У Луцькій громаді священник разом з парафією приєднується до ПЦУ
21 липень, 22:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцькому районі ще одна громада приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 21:15
 0
На війні загинув Герой з Луцька Олег Березовський
Сьогодні, 20:41
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 24 жовтня
Сьогодні, 20:00
 0
Зеленський готує ще один План: для українців, – ЗМІ
Сьогодні, 19:13
 0
Уряд дозволив скасовувати бронювання для підприємств
Сьогодні, 18:16
 0
Медіа
відео
1/8