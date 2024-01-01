У Луцькому районі ще одна громада приєдналася до ПЦУ
Сьогодні, 21:15
Громада Покрови Пресвятої Богородиці сіл Метельне і Личани Олицької громади Луцького районного благочиння вирішила покинути московський патріархат і возз’єднатися з Православною Церквою України.
Про це повідомляє Волинська єпархія Православної Церкви України.
Парафіяльні збори відбулися в неділю 20 жовтня. 208 мирян, які прийшли на них, одноголосно підтримали пропозицію возз’єднатися з ПЦУ.
Після зборів громада звернулася в духовну консисторію з відповідним проханням. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл 22 жовтня прийняв її представників та благословив входження до Волинської єпархії. Далі триватиме юридичне оформлення документів, аби парафія мала змогу молитися рідною мовою у власному двохсотлітньому храмі, який є пам’яткою архітектури національного значення.
Таким чином, із часу отримання ПЦУ Томосу у Волинську єпархію перейшло з мп вже 138 парафій та 19 священників.
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Про це повідомляє Волинська єпархія Православної Церкви України.
Парафіяльні збори відбулися в неділю 20 жовтня. 208 мирян, які прийшли на них, одноголосно підтримали пропозицію возз’єднатися з ПЦУ.
Після зборів громада звернулася в духовну консисторію з відповідним проханням. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл 22 жовтня прийняв її представників та благословив входження до Волинської єпархії. Далі триватиме юридичне оформлення документів, аби парафія мала змогу молитися рідною мовою у власному двохсотлітньому храмі, який є пам’яткою архітектури національного значення.
Таким чином, із часу отримання ПЦУ Томосу у Волинську єпархію перейшло з мп вже 138 парафій та 19 священників.
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