У Луцькому районі ще одна громада приєдналася до ПЦУ

Громада Покрови Пресвятої Богородиці сіл Метельне і Личани Олицької громади Луцького районного благочиння вирішила покинути московський патріархат і возз’єднатися з Православною Церквою України.Про це повідомляє Волинська єпархія Православної Церкви України.Парафіяльні збори відбулися в неділю 20 жовтня. 208 мирян, які прийшли на них, одноголосно підтримали пропозицію возз’єднатися з ПЦУ.Після зборів громада звернулася в духовну консисторію з відповідним проханням. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл 22 жовтня прийняв її представників та благословив входження до Волинської єпархії. Далі триватиме юридичне оформлення документів, аби парафія мала змогу молитися рідною мовою у власному двохсотлітньому храмі, який є пам’яткою архітектури національного значення.Таким чином, із часу отримання ПЦУ Томосу у Волинську єпархію перейшло з мп вже 138 парафій та 19 священників.