У Луцьку шахрай з ідентифікатором «контролер» телефоном «перевіряв» оплату за проїзд у пасажирів

У Луцьку шахрай з ідентифікатором «контролер» телефоном «перевіряв» оплату за проїзд у пасажирів
Учора, 22 жовтня, у Луцьку молодий чоловік з ідентифікатором "контролер" телефоном "перевіряв" оплату за проїзд у пасажирів.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

"Контролер повинен мати нагрудний значок (бейдж) із написом “Контролер Служби контролю” та зазначенням прізвища та імені. Контролер при здійсненні контролю повинен мати службову безконтактну персоніфіковану картку, якою блокуються валідатори, а також службове посвідчення. Перед здійсненням контролю він інформує пасажирів про те, що проводиться контроль, та пропонує пасажирам підготувати засоби оплати/реєстрації проїзду", - зазначили у міській раді.

Контролером здійснюється перевірка наявності у пасажира електронного квитка, а також факту здійснення реєстрації оплати проїзду у цьому транспортному засобі під час поточної поїздки. Контроль здійснюється групами, що складаються з не менш як двох контролерів.

Перевірка здійснюється за допомогою приладів контролю ТОВ “Сіті Кард Систем”. Здійснення будь-яких маніпуляцій зі зчитування інформації з карток, особливо банківських, за допомогою смартфона чи іншого пристрою не допускається.

У міськ раді додатково поінформували, що контроль у тролейбусах здійснюють працівники підприємства електротранспорту, а в автобусах працівники КП “АвтоПаркСервіс”.

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Теги: Луцьк, шахрай, контролер
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