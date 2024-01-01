Вихваляла у віршах путіна і росію: лучанка отримала умовний термін

Вихваляла у віршах путіна і росію: лучанка отримала умовний термін
Ківерцівський районний суд визнав уродженку Луцька винною у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та її учасників.

Як зазначили у вироку, безробітна жінка поширювала у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" хвалебні вірші і дописи про президента РФ і російських солдатів, пише Суспільне.

Російську пропаганду лучанка поширювала з двох власних телефонів. В одному з виправдовувальних віршів, який потрапив у матеріали справи, обвинувачена писала такі рядки: "Мы Путина не предадим. Все за Россию — как один, а с нами шутки очень плохи". Також жінка писала про підтримку російських військових.

Санкція статті, за якою обвинувачували жінку, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Під час досудового розслідування обвинувачена визнала свою винуватість і уклала угоду зі стороною обвинувачення.

Зрештою жінці присудили рік позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на 12 місяців. Обидва телефони, з яких лучанка поширювала російську пропаганду, суд конфіскував.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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