Вихваляла у віршах путіна і росію: лучанка отримала умовний термін





Як зазначили у вироку, безробітна жінка поширювала у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" хвалебні вірші і дописи про президента РФ і російських солдатів, пише



Російську пропаганду лучанка поширювала з двох власних телефонів. В одному з виправдовувальних віршів, який потрапив у матеріали справи, обвинувачена писала такі рядки: "Мы Путина не предадим. Все за Россию — как один, а с нами шутки очень плохи". Також жінка писала про підтримку російських військових.



Санкція статті, за якою обвинувачували жінку, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Під час досудового розслідування обвинувачена визнала свою винуватість і уклала угоду зі стороною обвинувачення.



Зрештою жінці присудили рік позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на 12 місяців. Обидва телефони, з яких лучанка поширювала російську пропаганду, суд конфіскував.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Ківерцівський районний суд визнав уродженку Луцька винною у виправдовуванні збройної агресії РФ проти України та її учасників.Як зазначили у вироку, безробітна жінка поширювала у забороненій в Україні соцмережі "Однокласники" хвалебні вірші і дописи про президента РФ і російських солдатів, пише Суспільне Російську пропаганду лучанка поширювала з двох власних телефонів. В одному з виправдовувальних віршів, який потрапив у матеріали справи, обвинувачена писала такі рядки: "Мы Путина не предадим. Все за Россию — как один, а с нами шутки очень плохи". Також жінка писала про підтримку російських військових.Санкція статті, за якою обвинувачували жінку, передбачає покарання у вигляді обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. Під час досудового розслідування обвинувачена визнала свою винуватість і уклала угоду зі стороною обвинувачення.Зрештою жінці присудили рік позбавлення волі, але звільнили від покарання з іспитовим терміном на 12 місяців. Обидва телефони, з яких лучанка поширювала російську пропаганду, суд конфіскував.

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