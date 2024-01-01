На Хмельниччині військовий, ймовірно, поранив дитину з кулемета, збиваючи російський «шахед»

На Хмельниччині військовий, ймовірно, поранив дитину з кулемета, збиваючи російський «шахед»
На Хмельниччині військовий міг завдати дитині поранень з кулемета, коли збивав російський ударний дрон типу Shahed. Подія сталася ще наприкінці серпня.

Про це йдеться в ухвалі суду від 16 жовтня, пише Громадське.

Ще 27 серпня до Державного бюро розслідувань зателефонували й розповіли про те, що невстановлений військовослужбовець о 10:32 ранку порушив правила поводження зі зброєю, коли збивав російські ударні дрони.

Через це куля великокаліберного кулемета протиповітряної оборони ЗСУ завдала рваної рани правого стегна малолітньому хлопцеві.

Відомо, що поранений лікувався в медичному закладі в Хмельницькому. Слідчий ДБР звернувся до суду, щоб отримати доступ до медичної картки хлопця та його рентгенограм. У судовому документі йдеться, що без цього неможливо оцінити ступінь тяжкості поранення, його давність і механізм спричинення.

Слідчий також навів докази, що документи, доступ до яких він просить, можуть знищити. У результаті суд задовольнив його прохання і дав йому дозвіл на отримання документів.

Зазначимо, що в день, коли сталася ця подія, голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін повідомляв про збиття 4 російських цілей. Тоді він також розповів про поранення 12-річного хлопця, який зазнав рваної рани правого стегна.

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Теги: Хмельниччина, військовий, дитина
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