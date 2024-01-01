Документалка про сільський театр з Волині здобула головний приз кінофестивалю в Естонії

Документалка про сільський театр з Волині здобула головний приз кінофестивалю в Естонії
Стрічка «Деміург» української режисерки Ольги Семак про сільський аматорський театр у селі Лобачівка на Волині здобула головний приз 38 фестивалю документального кіно в естонському Пярну.

Найкращий фільм обирали глядачі події шляхом голосування, присудивши українському фільму Народну премію Естонії. Про це повідомили на сайті фестивалю, який тривав з 6 по 13 жовтня, - пише Район.Культура.

За сюжетом фільму «Деміург», у пошуках подолання особистої кризи відомий столичний актор Петро повертається в рідне село, аби разом зі своїми односельцями створити театр, і в такий спосіб довести самому собі, на що він ще здатен.

Головну роль у стрічці зіграв уродженець Лобачівки Народний артист України, провідний актор Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Петро Панчук.

«Фестиваль і мешканці старовинного Пярну віддали нам стільки щирого тепла і любові, а наостанок ще й загорнули в теплий естонський килим. Ці розкішні гобелени за мотивами західноестонських народних орнаментів для переможців фестивалю з року в рік не втомлюється ткати знана художниця з текстилю Крісті Кютт», – йдеться в соцмережах фільму.

Українська прем'єра стрічки відбулась 22 серпня 2023 року, а світова — 13 липня 2023 року.

Довідково: Пярнуський міжнародний фестиваль документального кіно – найстаріший кінофорум у країнах Балтії. Щорічно там демонструють пів сотні фільмів, які фокусуються на соціальних історіях, психологічних драмах, проблемах корінних народів, непересічних героях, будь-яких проявах народного і професійного мистецтва.

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Теги: Волинь, фільм, конкурс
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