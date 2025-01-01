У Міносвіти розповіли, чим нагороджуватимуть учнів замість золотих та срібних медалей
Сьогодні, 12:37
Випускники шкіл, які мають успіхи в навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою замість золотих та срібних медалей.
Про це агенції «Укрінформ» повідомили в Міністерстві освіти і науки.
Там кажуть, що згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту» за особливі успіхи в навчанні до учнів можуть застосовуватися різні види заохочення і відзначення. Це, окрім медалей, можуть бути похвальні листи або грамоти.
У МОН також наголосили, що рішення про відзнаку учнів ухвалює педагогічна рада закладу освіти, а золоті й срібні медалі вже кілька років не дають жодних переваг для вступу до закладів вищої освіти.
13 лютого МОН скасувало нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.
Раніше в Офісі освітнього омбудсмена зазначали, що кількість медалістів в Україні щороку збільшується, хоча дослідження показують зниження рівня якості освіти та суттєві освітні втрати (зокрема, через дистанційне навчання у часи епідемії COVID-19). Тож там стверджували, що збільшення кількості медалістів не відображає реального стану освіти.
Окрім того, здобуття медалі не дає переваг під час вступу до закладу вищої освіти, хоча й дає під час вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Попри це, у 2023 році держава витратила 1,8 млн гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей.
Офіс омбудсмена надсилав лист до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, а також до МОН щодо зміни підходів до нагородження випускників.
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Про це агенції «Укрінформ» повідомили в Міністерстві освіти і науки.
Там кажуть, що згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту» за особливі успіхи в навчанні до учнів можуть застосовуватися різні види заохочення і відзначення. Це, окрім медалей, можуть бути похвальні листи або грамоти.
У МОН також наголосили, що рішення про відзнаку учнів ухвалює педагогічна рада закладу освіти, а золоті й срібні медалі вже кілька років не дають жодних переваг для вступу до закладів вищої освіти.
13 лютого МОН скасувало нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.
Раніше в Офісі освітнього омбудсмена зазначали, що кількість медалістів в Україні щороку збільшується, хоча дослідження показують зниження рівня якості освіти та суттєві освітні втрати (зокрема, через дистанційне навчання у часи епідемії COVID-19). Тож там стверджували, що збільшення кількості медалістів не відображає реального стану освіти.
Окрім того, здобуття медалі не дає переваг під час вступу до закладу вищої освіти, хоча й дає під час вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Попри це, у 2023 році держава витратила 1,8 млн гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей.
Офіс омбудсмена надсилав лист до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, а також до МОН щодо зміни підходів до нагородження випускників.
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