У Міносвіти розповіли, чим нагороджуватимуть учнів замість золотих та срібних медалей





Про це агенції



Там кажуть, що згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту» за особливі успіхи в навчанні до учнів можуть застосовуватися різні види заохочення і відзначення. Це, окрім медалей, можуть бути похвальні листи або грамоти.



У МОН також наголосили, що рішення про відзнаку учнів ухвалює педагогічна рада закладу освіти, а золоті й срібні медалі вже кілька років не дають жодних переваг для вступу до закладів вищої освіти.



13 лютого МОН скасувало нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.



Раніше в Офісі освітнього омбудсмена зазначали, що кількість медалістів в Україні щороку збільшується, хоча дослідження показують зниження рівня якості освіти та суттєві освітні втрати (зокрема, через дистанційне навчання у часи епідемії COVID-19). Тож там стверджували, що збільшення кількості медалістів не відображає реального стану освіти.



Окрім того, здобуття медалі не дає переваг під час вступу до закладу вищої освіти, хоча й дає під час вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Попри це, у 2023 році держава витратила 1,8 млн гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей.



Офіс омбудсмена надсилав лист до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, а також до МОН щодо зміни підходів до нагородження випускників.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Випускники шкіл, які мають успіхи в навчанні, отримуватимуть свідоцтво про освіту з відзнакою замість золотих та срібних медалей.Про це агенції «Укрінформ» повідомили в Міністерстві освіти і науки.Там кажуть, що згідно зі статтею 16 Закону України «Про повну загальну середню освіту» за особливі успіхи в навчанні до учнів можуть застосовуватися різні види заохочення і відзначення. Це, окрім медалей, можуть бути похвальні листи або грамоти.У МОН також наголосили, що рішення про відзнаку учнів ухвалює педагогічна рада закладу освіти, а золоті й срібні медалі вже кілька років не дають жодних переваг для вступу до закладів вищої освіти.13 лютого МОН скасувало нагородження випускників шкіл золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.Раніше в Офісі освітнього омбудсмена зазначали, що кількість медалістів в Україні щороку збільшується, хоча дослідження показують зниження рівня якості освіти та суттєві освітні втрати (зокрема, через дистанційне навчання у часи епідемії COVID-19). Тож там стверджували, що збільшення кількості медалістів не відображає реального стану освіти.Окрім того, здобуття медалі не дає переваг під час вступу до закладу вищої освіти, хоча й дає під час вступу до закладу професійної (професійно-технічної) освіти. Попри це, у 2023 році держава витратила 1,8 млн гривень для закупівлі 21,3 тисячі медалей.Офіс омбудсмена надсилав лист до Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, а також до МОН щодо зміни підходів до нагородження випускників.

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