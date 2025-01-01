Макрон пропонував розмістити миротворців в Україні за лінією фронту, але 4 країни відмовилися

Емманюель Макрон, який зібрав екстрений саміт лідерів у Парижі, пропонував, аби європейські миротворчі сили були розміщені за майбутньою лінією розмежування, а не безпосередньо на ній. Утім, деякі країни відмовилися.



Про це пише Financial Times, яке покликається на власні джерела, повідомляє



Так, Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловилися проти того, аби відправляти свої війська. Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав таку дискусію «вкрай недоречною та абсолютно передчасною», оскільки війна в Україні все ще триває.



Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що вона вагається щодо відправлення європейських військ в Україну, назвавши це «найскладнішим і найменш ефективним» із різних варіантів.



Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що наразі «ніхто не розглядає можливість введення військ в Україну», а ось прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що вона «відкрита для обговорення багатьох різних речей», зокрема і розгортання військ в Україні.



«Але я також хотіла б підкреслити, що є дуже, дуже багато речей, які необхідно з’ясувати, перш ніж ми дійдемо до цієї ситуації, тому що ми говоримо про безпеку наших чоловіків і жінок», — наголосила політикиня.



Президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого скликав у Парижі неформальний саміт європейських лідерів, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку на континенті.



Європейські лідери прагнули переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з мирними переговорами з росією, передавав Bloomberg.



Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес стверджував, що на зустрічі обговорять, як запобігти тому, що мирні переговори щодо України могли б закінчитися винагородою за російську агресію. А словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що на саміті також говоритимуть про відправлення європейських військ в Україну після війни, писало Aktuality.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Франції, який зібрав екстрений саміт лідерів у Парижі, пропонував, аби європейські миротворчі сили були розміщені за майбутньою лінією розмежування, а не безпосередньо на ній. Утім, деякі країни відмовилися.Про це пише Financial Times, яке покликається на власні джерела, повідомляє Громадське Так, Німеччина, Італія, Іспанія та Польща висловилися проти того, аби відправляти свої війська. Канцлер Німеччининазвав таку дискусію «вкрай недоречною та абсолютно передчасною», оскільки війна в Україні все ще триває.Прем'єр-міністерка Італіїзаявила, що вона вагається щодо відправлення європейських військ в Україну, назвавши це «найскладнішим і найменш ефективним» із різних варіантів.Міністр закордонних справ Іспаніїзаявив, що наразі «ніхто не розглядає можливість введення військ в Україну», а ось прем’єр-міністерка Даніїзаявила, що вона «відкрита для обговорення багатьох різних речей», зокрема і розгортання військ в Україні.«Але я також хотіла б підкреслити, що є дуже, дуже багато речей, які необхідно з’ясувати, перш ніж ми дійдемо до цієї ситуації, тому що ми говоримо про безпеку наших чоловіків і жінок», — наголосила політикиня.Президент Франції Емманюель Макрон 17 лютого скликав у Парижі неформальний саміт європейських лідерів, щоб обговорити ситуацію в Україні та безпеку на континенті.Європейські лідери прагнули переконати президента США Дональда Трампа не поспішати з мирними переговорами з росією, передавав Bloomberg.Міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес стверджував, що на зустрічі обговорять, як запобігти тому, що мирні переговори щодо України могли б закінчитися винагородою за російську агресію. А словацький прем’єр-міністрзаявив, що на саміті також говоритимуть про відправлення європейських військ в Україну після війни, писало Aktuality.

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