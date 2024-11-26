У Луцьку на сцені оживе легенда, якій понад дві тисячі років: огляд вистав 18 – 23 лютого





Цього тижня на сцені театру глядачі побачать історію про жіночу пристрасть і палке бажання знайти відраду в коханні. Спостерігатимуть драматичну легенду про підлий поцілунок і порятунок душі, виставу про цінність нашої землі, про яку нам говорили ще наші предки, і за яку боролись все життя. Усе це принесе гарний настрій і багато позитивних емоцій від перегляду. А найменшенькі тішитимуться казковими сюжетами.



Пропонуємо огляд вистав, які відбудуться у драмтеатрі з 18 до 23 лютого.



Ця вистава, як вино, терпка, чуттєва і залишає післясмак...



У вівторок, 18 лютого, о 18:00 на камерній сцені – драма інакшості «Фрекен Жюлі» Августа Юхана Стріндберга. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 45 хвилин (без антракту).



Пристрасть та самотність, відвертість та гра у кохання, щирість, що має свою ціну... Графиня, лакей та кухарка – у нерівносторонньому любовному трикутнику. Для кого кінець цієї історії можна вважати щасливим? Дізнайтесь у театрі!



Квитки на вистави можна купити у касі та адміністраторів, а також на



На камерній сцені театру оживе легенда про зрадника, якій понад дві тисячі років...



У п’ятницю, 21 лютого, о 18:00 – драматична поема «На полі крові» Лесі Українки. Режисер-постановник – Владислав Маціюк. Тривалість – 1 година (без антракту).



Психологія зради в одній дії, яка розкривається на тлі кількатисячолітньої легенди. Драма про підлий поцілунок, біль і порятунок душі. Хочете дізнатись, хто такий Юда у сучасному житті та як у театрі оновили цю поему? Приходьте на виставу!







У суботу, 22 лютого, о 12:00 – казка на дві дії «Біда навчить» Богдана Стельмаха за Лесею Українкою. Режисер-постановник – Анатолій Мельничук. Тривалість – 1 година 10 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Кожен з нас, не слухаючись батьків, потрапляв у скрутні ситуації. Та це давало нам можливість самотужки переконатися в порадах тата й мами, а ще набути власного досвіду. Схожа пригода трапилася і з маленьким Горобчиком із вистави. Різниця тільки у тому, що цьому герою не було у кого запитати поради, і так він одного дня він зустрівся з Бідою...



Цього вечора для глядачів роль господаря Михайла Рибенчука гратиме народний артист України Януш Юхницький!



У суботу, 22 лютого, о 17:00 – гірка комедія на дві дії «Останній Гречкосій» Ореста Огородника. Тривалість – 2 години 40 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Зараз, в часи агресії росії щодо нашої землі, коли зовнішній ворог хоче цю землю забрати, ця вистава набуває зовсім інших відтінків і смислів... Тема постановки торкається поняття, які формують ідентичність кожного з нас та національну свідомість. Постановка про землю як символ нації, землю як складову формування держави і державності.



У неділю, 23 лютого, о 12:00 – музична казка-фентезі на дві дії «Аліса. Повернення в Дивокрай» Дарини Гребенко за мотивами творів Льюїса Керрола. Основна сцена. Режисерка-постановниця – заслужена артистка України Світлана Органіста. Тривалість – 1 година 50 хвилин (антракт – 15-20 хвилин).



Нова історія про всесвітньо відомих героїв зачарує дітей яскравими образами, запальними танцями, драйвовими піснями, Керролівською мудрістю та, звичайно ж, цікавими пригодами. А дорослим нагадає щось дуже-дуже важливе...



У театрі нагадують: щовихідних після казки відбувається розіграш 2 сертифікатів для двох глядачів на перегляд вистав, а також запрошення на ковзанку та суперприз від постійного партнера театру – українського виробника іграшок, компанії «Тигрес».



Кумедна та зворушлива історія, що зробить ваш зимовий вечір затишним та родинним!



У неділю ввечері, 23 лютого, о 17:00 на основній сцені – комедія на дві дії «Шахрайки» Наталії Уварової. Тривалість – 2 години (антракт – 15-20 хвилин).



«Потреба у радості і відпочинку є необхідною частиною людського єства, особливо, коли холодно, вогко і хочеться, аби увесь світ зменшився до розмірів м'якого пледа... Маєте потребу зігрітися втіхою у доброзичливій глядацькій компанії, огорнутися теплом яскравої акторської гри, перезавантажитись, почерпнути сил для боротьби і щоденних клопотів?! Тоді вам до нас – у театр», – режисерка-постановниця, заслужена артистка України Світлана Органіста.



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