Показали, як може виглядати парк на Набережній у Луцьку. ФОТО





Проєкт парку ще не затверджено, але молоді архітектори та студенти, дізнавшись про грант від ЄС, вирішили показати, як він може виглядати.



Про це



Зазначають, що Луцьк виграв грант у міжнародному проєкті від ЄС «Дике життя у великому місті», який спрямований на збереження природи та біорізноманіття.



У межах проєкту планують створити природний парк біля річки Стир: облаштувати територію площею понад 10,3 га, з яких 264 м² займе забудова, а понад 58 тисяч м² буде озеленено. На ділянці прокладуть доріжки зі щебеню та терасної дошки.





Урбаністична ГО «місто.ребут» запропонували своє бачення нового парку і зазначили, що:



«Цю територію ми розглядаємо як своєрідний безкоштовний реабілітаційний центр для пересічних людей та військових.



За умовами гранту від ЄС, у парку видалять інвазивні дерева (це види дерев, які не є рідними для певної території, але були занесені туди людиною або природними шляхами) та висадять місцеві рослини, створять природну луку для комах, птахів і дрібних тварин.







Вздовж території прокладуть дощові канали для фільтрації води, встановлять фільтри на трубах зливової каналізації. Уздовж болотистих зон облаштують дерев’яні доріжки, а біля входів та вздовж річки – гравійні. У парку з’явиться «зелений клас» із лавками та дошками для навчання, пірс, лавки, урни для сортування сміття, освітлення, живопліт і болотна зона.



Архітектор та урбаніст ГО «місто.ребут» Тарас Пахолюк зазначив, що вони передали всі свої дослідження відповідальним особам у міській раді й їх концепція інтегрується у майбутню документацію. Але також додав, що сума гранту є обмеженою, а їхня пропозиція є набагато ширшою».







Нагадаємо: загальний кошторис проєкту



- 35,5 млн – будівельні роботи;

- 3,7 млн – вартість устаткування;

- 1,4 млн – інші витрати;

- 8,1 млн – податок на додану вартість.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку планують створити парк на Набережній за майже 50 мільйонів гривень.Проєкт парку ще не затверджено, але молоді архітектори та студенти, дізнавшись про грант від ЄС, вирішили показати, як він може виглядати.Про це пише видання Хмарочос.Зазначають, що Луцьк виграв грант у міжнародному проєкті від ЄС «Дике життя у великому місті», який спрямований на збереження природи та біорізноманіття.У межах проєкту планують створити природний парк біля річки Стир: облаштувати територію площею понад 10,3 га, з яких 264 м² займе забудова, а понад 58 тисяч м² буде озеленено. На ділянці прокладуть доріжки зі щебеню та терасної дошки.Урбаністична ГО «місто.ребут» запропонували своє бачення нового парку і зазначили, що:Нагадаємо: загальний кошторис проєкту має становити 48,9 млн гривень, з яких:- 35,5 млн – будівельні роботи;- 3,7 млн – вартість устаткування;- 1,4 млн – інші витрати;- 8,1 млн – податок на додану вартість.

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