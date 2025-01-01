Перемовини між США та росією в Саудівській Аравії завершилися. Які результати?





Про це пишуть Reuters і ТАСС, повідомляє



За словами радника лідера росії із зовнішньої політики юрія ушакова, який брав участь у перемовинах, вони минули «непогано», а росія і США, мовляв, домовилися враховувати інтереси одне одного.



Водночас він зазначив, що «поки важко сказати», що рф і США зближуються, але про це нібито говорили під час зустрічі. Також делегації провели «дуже серйозну розмову з усіх питань».



Ушаков також прокоментував повідомлення західних ЗМІ, які писали, що наступного тижня в Саудівській Аравії може відбутися зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера володимира путіна. На його думку, наступного тижня це навряд чи станеться.



Також окремі команди перемовників росії та США «свого часу» почнуть контакти щодо України, сказав радник путіна, не уточнюючи, коли це відбудеться.



Нагадаємо, у переговорах з боку США взяли участь спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо та радник з національної безпеки США Майк Волц.



А від росії — радник лідера росії із зовнішньої політики юрій ушаков і міністр закордонних справ росії сергій лавров.



ЗМІ повідомляли, що з делегацією США також зустрінеться підсанкційний голова російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв — його журналісти побачили в кулуарах. А також на переговори мали відправити директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, який служив разом із путіним у радянському КДБ.



Український президент Володимир Зеленський також приїде до Саудівської Аравії, але не для перемовин з росіянами. Він заявив, що Україна не визнає жодних домовленостей, досягнутих у переговорах, у яких вона не бере участі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді завершилися перемовини між російською та американською делегаціями. Вони тривали близько 4,5 годин.Про це пишуть Reuters і ТАСС, повідомляє Громадське За словами радника лідера росії із зовнішньої політики, який брав участь у перемовинах, вони минули «непогано», а росія і США, мовляв, домовилися враховувати інтереси одне одного.Водночас він зазначив, що «поки важко сказати», що рф і США зближуються, але про це нібито говорили під час зустрічі. Також делегації провели «дуже серйозну розмову з усіх питань».Ушаков також прокоментував повідомлення західних ЗМІ, які писали, що наступного тижня в Саудівській Аравії може відбутися зустріч президента СШАта російського лідера. На його думку, наступного тижня це навряд чи станеться.Також окремі команди перемовників росії та США «свого часу» почнуть контакти щодо України, сказав радник путіна, не уточнюючи, коли це відбудеться.Нагадаємо, у переговорах з боку США взяли участь спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф, держсекретар СШАта радник з національної безпеки СШАА від росії — радник лідера росії із зовнішньої політики юрій ушаков і міністр закордонних справ росіїЗМІ повідомляли, що з делегацією США також зустрінеться підсанкційний голова російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв — його журналісти побачили в кулуарах. А також на переговори мали відправити директора Служби зовнішньої розвідки Сергія Наришкіна, який служив разом із путіним у радянському КДБ.Український президенттакож приїде до Саудівської Аравії, але не для перемовин з росіянами. Він заявив, що Україна не визнає жодних домовленостей, досягнутих у переговорах, у яких вона не бере участі.

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