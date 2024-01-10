Майже 10 годин на морозі: на Волині врятували чоловіка з важким обмороженням





Пацієнт прийшов до тями, розповів 18 лютого у коментарі Олег Кубай. З його слів, чоловік на морозі пролежав цілу ніч — орієнтовно майже 10 годин.



"Чоловік поступив у вкрай важкому, критичному стані з порушенням всіх функцій організму. Температура тіла на момент прибуття в лікарню становила 30 градусів. Якби ще година-півтори, то міг бути летальний кінець", — каже Олег Кубай.



Як опинився серед ночі на вулиці у сильний мороз — чоловік поки не може пригадати. Медики відділення почали відразу відігрівати його спеціальними засобами та підтримувати одночасно діяльність серця та дихальної системи.



"Пацієнт має відмороження пальців рук і ніг, а також склера ока. Найімовірніше, коли він лежав, очі були відкриті. Загалом у нього обморожені усі найуразливіші частини тіла. Процес лікування буде довготривалим, щоб врятувати пальці на руках і на ногах", — говорить завідувач відділення анестезіології.



У Ковельській райлікарні на Волині цього року — це перший випадок із таким сильним обмороженням та критичним станом пацієнта, додав Олег Кубай.

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