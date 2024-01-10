Майже 10 годин на морозі: на Волині врятували чоловіка з важким обмороженням

Майже 10 годин на морозі: на Волині врятували чоловіка з важким обмороженням
У Ковельському міськрайонному територіальному медичному об’єднанні врятували 56-річного жителя села Світле, якого доставили у лікарню у важкому стані із сильним переохолодженням тіла.

Пацієнт прийшов до тями, розповів 18 лютого у коментарі Суспільному завідувач відділення анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії Олег Кубай. З його слів, чоловік на морозі пролежав цілу ніч — орієнтовно майже 10 годин.

"Чоловік поступив у вкрай важкому, критичному стані з порушенням всіх функцій організму. Температура тіла на момент прибуття в лікарню становила 30 градусів. Якби ще година-півтори, то міг бути летальний кінець", — каже Олег Кубай.

Як опинився серед ночі на вулиці у сильний мороз — чоловік поки не може пригадати. Медики відділення почали відразу відігрівати його спеціальними засобами та підтримувати одночасно діяльність серця та дихальної системи.

"Пацієнт має відмороження пальців рук і ніг, а також склера ока. Найімовірніше, коли він лежав, очі були відкриті. Загалом у нього обморожені усі найуразливіші частини тіла. Процес лікування буде довготривалим, щоб врятувати пальці на руках і на ногах", — говорить завідувач відділення анестезіології.

У Ковельській райлікарні на Волині цього року — це перший випадок із таким сильним обмороженням та критичним станом пацієнта, додав Олег Кубай.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, обмороження
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Перемовини між США та росією в Саудівській Аравії завершилися. Які результати?
Сьогодні, 14:45
Майже 10 годин на морозі: на Волині врятували чоловіка з важким обмороженням
Сьогодні, 14:01
Показали, як може виглядати парк на Набережній у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:00
У Луцьку на сцені оживе легенда, якій понад дві тисячі років: огляд вистав 18 – 23 лютого
Сьогодні, 13:50
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Сьогодні, 13:05
Схожі новини
Переохолодження та обмороження: скільки волинян звернулося до медиків швидкої Переохолодження та обмороження: скільки волинян звернулося до медиків швидкої
10 січень, 2024, 10:29
Обмороження на Волині: скільки пацієнтів цієї зими звернулися в лікарню Обмороження на Волині: скільки пацієнтів цієї зими звернулися в лікарню
08 лютий, 2023, 16:41
На Волині за минулий тиждень медики рятували від обмороження декілька людей На Волині за минулий тиждень медики рятували від обмороження декілька людей
15 лютий, 2021, 17:24
На Волині за різдвяні свята 16 людей постраждали через обмороження На Волині за різдвяні свята 16 людей постраждали через обмороження
09 січень, 2017, 17:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Перемовини між США та росією в Саудівській Аравії завершилися. Які результати?
Сьогодні, 14:45
 0
Майже 10 годин на морозі: на Волині врятували чоловіка з важким обмороженням
Сьогодні, 14:01
 0
Показали, як може виглядати парк на Набережній у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 14:00
 0
У Луцьку на сцені оживе легенда, якій понад дві тисячі років: огляд вистав 18 – 23 лютого
Сьогодні, 13:50
 0
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Сьогодні, 13:05
 0
Медіа
відео
1/8