Зґвалтував 12-річну дівчинку: лучанин отримав 15 років тюрми

Зґвалтував 12-річну дівчинку: лучанин отримав 15 років тюрми
15 років позбавлення волі – на Волині постановлено вирок громадянину рф за зґвалтування 12-річної дівчинки.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 34-річного громадянина рф, жителя Луцька, винуватим у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України) та призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.

Доведено, що у жовтні 2023 та березні 2024 року двічі уже судимий чоловік, який гостював у будинку, залазив у ліжко до сплячої дитини та ґвалтував її.

Він перебуває під вартою.

Досудове розслідування та судовий розгляд проводилися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дитини, яка зазнала насильства.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: зґвалтування, лучанин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Бунт біля ТЦК у Ковелі: суд виніс вирок одному з протестувальників
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
США та росія пропонують вибори в Україні як частину мирного плану, - ЗМІ
Сьогодні, 16:10
На Волині посадовця Держгеокадастру викрили на оборудках із земельними ділянками на березі озера Світязь
Сьогодні, 15:48
Зґвалтував 12-річну дівчинку: лучанин отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 15:15
Перемовини між США та росією в Саудівській Аравії завершилися. Які результати?
Сьогодні, 14:45
Майже 10 годин на морозі: на Волині врятували чоловіка з важким обмороженням
Сьогодні, 14:01
Схожі новини
Лучанина судитимуть за зґвалтування 16-річної дівчини Лучанина судитимуть за зґвалтування 16-річної дівчини
27 листопад, 2024, 16:05
Лучанина, який зґвалтував 16-річну дівчину, взяли під варту Лучанина, який зґвалтував 16-річну дівчину, взяли під варту
04 вересень, 2024, 15:07
15-річний лучанин з аутизмом розробив мобільну гру для дітей. ВІДЕО 15-річний лучанин з аутизмом розробив мобільну гру для дітей. ВІДЕО
13 лютий, 21:57
Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: суд змінив вирок на реальні терміни ув'язнення Зґвалтування 14-річної дівчинки на Закарпатті: суд змінив вирок на реальні терміни ув'язнення
07 лютий, 17:12
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
США та росія пропонують вибори в Україні як частину мирного плану, - ЗМІ
Сьогодні, 16:10
 0
На Волині посадовця Держгеокадастру викрили на оборудках із земельними ділянками на березі озера Світязь
Сьогодні, 15:48
 0
Зґвалтував 12-річну дівчинку: лучанин отримав 15 років тюрми
Сьогодні, 15:15
 0
Перемовини між США та росією в Саудівській Аравії завершилися. Які результати?
Сьогодні, 14:45
 0
Майже 10 годин на морозі: на Волині врятували чоловіка з важким обмороженням
Сьогодні, 14:01
 0
Медіа
відео
1/8