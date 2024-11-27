Зґвалтував 12-річну дівчинку: лучанин отримав 15 років тюрми

15 років позбавлення волі – на Волині постановлено вирок громадянину рф за зґвалтування 12-річної дівчинки.Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Луцької окружної прокуратури суд визнав 34-річного громадянина рф, жителя Луцька, винуватим у неодноразовому зґвалтуванні 12-річної дівчинки (ч.ч. 4,6 ст. 152 КК України) та призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі.Доведено, що у жовтні 2023 та березні 2024 року двічі уже судимий чоловік, який гостював у будинку, залазив у ліжко до сплячої дитини та ґвалтував її.Він перебуває під вартою.Досудове розслідування та судовий розгляд проводилися із дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, аби не викликати повторного травмування дитини, яка зазнала насильства.