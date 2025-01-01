США та росія пропонують вибори в Україні як частину мирного плану, - ЗМІ

плану мирного врегулювання війни. Президент США Дональд Трамп, мовляв, не вірить у можливість переобрання Володимира Зеленського.



Про це розповіла журналістка Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, пише



План врегулювання війни, який нібито пропонують США і росія, передбачає припинення вогню, вибори в Україні й лише потім — підписання остаточної угоди.



Співрозмовники-дипломати сказали журналістці, що і москва, і Вашингтон вважають проведення виборів в Україні «ключовою умовою успіху» процесу врегулювання. Згодом Гайнріх написала, що джерело в США, знайоме з переговорами, пом’якшило заяву про вибори, заявивши що «це може бути частиною майбутніх переговорів, але не сьогодні».



Водночас українська сторона, яку цитують джерела журналістки, начебто сказала, що російський лідер володимир путін вважає високою ймовірність обрання в Україні «маріонеткового президента». Будь-який кандидат, крім чинного українського президента Володимира Зеленського, для нього «буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок», стверджують в Україні.



Там також додали, що Трамп, мовляв, готовий прийняти будь-який результат виборів, навіть з обранням проросійського маріонеткового кандидата, адже він, як і путін, вважає низькою можливість переобрання Зеленського.



Більше про перемовини в Ер-Ріяді



У переговорах з боку США взяли участь спецпосланник на Близькому Сході Стів Віткофф, держсекретар США Марко Рубіо та радник з національної безпеки США Майк Волц.



А від росії — радник лідера росії із зовнішньої політики юрій ушаков і міністр закордонних справ росії сергій лавров.



Після перемовин ушаков заявив, що вони минули «непогано» і що команди перемовників росії та США «свого часу» почнуть контакти щодо України.



Тим часом у Держдепі сказали, що сторони домовилися запровадити механізм консультацій «для усунення подразників» у російсько-американських двосторонніх відносинах і закласти основу для майбутньої співпраці в геополітичних та економічних питаннях.



Український президент Володимир Зеленський також приїде до Саудівської Аравії, але не для перемовин з росіянами. Він заявив, що Україна не визнає жодних домовленостей, досягнутих у переговорах, у яких вона не бере участі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! США та росія вважають, що президентські вибори в Україні мають стати частиною. Президент США, мовляв, не вірить у можливість переобранняПро це розповіла журналістка Fox News Джекі Гайнріх із посиланням на дипломатичні джерела, пише Громадське План врегулювання війни, який нібито пропонують США і росія, передбачає припинення вогню, вибори в Україні й лише потім — підписання остаточної угоди.Співрозмовники-дипломати сказали журналістці, що і москва, і Вашингтон вважають проведення виборів в Україні «ключовою умовою успіху» процесу врегулювання. Згодом Гайнріх написала, що джерело в США, знайоме з переговорами, пом’якшило заяву про вибори, заявивши що «це може бути частиною майбутніх переговорів, але не сьогодні».Водночас українська сторона, яку цитують джерела журналістки, начебто сказала, що російський лідер володимир путін вважає високою ймовірність обрання в Україні «маріонеткового президента». Будь-який кандидат, крім чинного українського президента Володимира Зеленського, для нього «буде більш гнучким і готовим до переговорів і поступок», стверджують в Україні.Там також додали, що Трамп, мовляв, готовий прийняти будь-який результат виборів, навіть з обранням проросійського маріонеткового кандидата, адже він, як і путін, вважає низькою можливість переобрання Зеленського.У переговорах з боку США взяли участь спецпосланник на Близькому Сході, держсекретар СШАта радник з національної безпеки СШАА від росії — радник лідера росії із зовнішньої політики юрій ушаков і міністр закордонних справ росіїПісля перемовин ушаков заявив, що вони минули «непогано» і що команди перемовників росії та США «свого часу» почнуть контакти щодо України.Тим часом у Держдепі сказали, що сторони домовилися запровадити механізм консультацій «для усунення подразників» у російсько-американських двосторонніх відносинах і закласти основу для майбутньої співпраці в геополітичних та економічних питаннях.Український президент Володимир Зеленський також приїде до Саудівської Аравії, але не для перемовин з росіянами. Він заявив, що Україна не визнає жодних домовленостей, досягнутих у переговорах, у яких вона не бере участі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію