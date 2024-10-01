На Волині викрили схему із ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги

На Волині викрили схему із ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги
На Волині викрили схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Йдеться про понад 20 транспортних засобів.

Про це 18 лютого повідомили в прокуратурі області, пише Суспільне.

За даними правоохоронців, до оборудок причетні жителі Волинської та Рівненської областей. Вони купували автомобілі у країнах Європи, а під час перетину кордону декларували їх як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації та уникаючи сплати мита та податків.

Як повідомили у Бюро економічної безпеки Волині, під час обшуків у фігурантів вилучили 8 транспортних засобів, оформлених на благодійні організації.

Де саме відбулися обшуки і скільки фігурантів причетні до схеми в прокуратурі не уточнюють. Триває слідство за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Йдеться про контрабанду підакцизних товарів.

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Теги: Волинь, авто, гумдопомога
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