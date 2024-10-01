На Волині викрили схему із ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги





Про це 18 лютого повідомили в прокуратурі області, пише



За даними правоохоронців, до оборудок причетні жителі Волинської та Рівненської областей. Вони купували автомобілі у країнах Європи, а під час перетину кордону декларували їх як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації та уникаючи сплати мита та податків.



Як повідомили у Бюро економічної безпеки Волині, під час обшуків у фігурантів вилучили 8 транспортних засобів, оформлених на благодійні організації.



Де саме відбулися обшуки і скільки фігурантів причетні до схеми в прокуратурі не уточнюють. Триває слідство за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Йдеться про контрабанду підакцизних товарів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині викрили схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Йдеться про понад 20 транспортних засобів.Про це 18 лютого повідомили в прокуратурі області, пише Суспільне За даними правоохоронців, до оборудок причетні жителі Волинської та Рівненської областей. Вони купували автомобілі у країнах Європи, а під час перетину кордону декларували їх як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації та уникаючи сплати мита та податків.Як повідомили у Бюро економічної безпеки Волині, під час обшуків у фігурантів вилучили 8 транспортних засобів, оформлених на благодійні організації.Де саме відбулися обшуки і скільки фігурантів причетні до схеми в прокуратурі не уточнюють. Триває слідство за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Йдеться про контрабанду підакцизних товарів.

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