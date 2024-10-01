На Волині викрили схему із ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги
Сьогодні, 16:41
На Волині викрили схему ввезення автомобілів під виглядом гуманітарної допомоги для військових. Йдеться про понад 20 транспортних засобів.
Про це 18 лютого повідомили в прокуратурі області, пише Суспільне.
За даними правоохоронців, до оборудок причетні жителі Волинської та Рівненської областей. Вони купували автомобілі у країнах Європи, а під час перетину кордону декларували їх як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації та уникаючи сплати мита та податків.
Як повідомили у Бюро економічної безпеки Волині, під час обшуків у фігурантів вилучили 8 транспортних засобів, оформлених на благодійні організації.
Де саме відбулися обшуки і скільки фігурантів причетні до схеми в прокуратурі не уточнюють. Триває слідство за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Йдеться про контрабанду підакцизних товарів.
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Про це 18 лютого повідомили в прокуратурі області, пише Суспільне.
За даними правоохоронців, до оборудок причетні жителі Волинської та Рівненської областей. Вони купували автомобілі у країнах Європи, а під час перетину кордону декларували їх як гуманітарну допомогу, використовуючи для цього реквізити благодійної організації та уникаючи сплати мита та податків.
Як повідомили у Бюро економічної безпеки Волині, під час обшуків у фігурантів вилучили 8 транспортних засобів, оформлених на благодійні організації.
Де саме відбулися обшуки і скільки фігурантів причетні до схеми в прокуратурі не уточнюють. Триває слідство за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України. Йдеться про контрабанду підакцизних товарів.
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