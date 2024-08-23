На Волині посадовця Держгеокадастру викрили на оборудках із земельними ділянками на березі озера Світязь

На Волині посадовця Держгеокадастру викрили на оборудках із земельними ділянками на березі озера Світязь
На Волині посадовця ГУ Держгеокадастру викрито на оборудках із
земельними ділянками на березі озера Світязь.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

Одному із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області, а також колишньому державному кадастровому реєстратору міжрайонного відділу ГУ Держгеокадастру повідомлено про підозру у вчиненому за попередньою змовою групою осіб зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам окремих громадян, та несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах.

За даними слідства, упродовж 2020-2021 років посадовець, залучивши свою підлеглу, реалізував схему із передачі двом громадянам земельних ділянок на береговій лінії озера Світязь, які на праві приватної власності належать іншим особам.

Він надав вказівки державному кадастровому реєстратору, яка була наділена повноваженнями щодо внесення відомостей в Державний земельний кадастр, змінити в автоматизованій системі координати поворотних точок двох земельних ділянок площею 3,4 га, внаслідок чого ці ділянки вибули із приватної власності громадян в наявних координатах.

У подальшому інші громадяни, наближені до посадовця, набули землю у приватну власність. Правам та інтересам законних власників землі унаслідок оборудки спричинено тяжкі наслідки в сумі понад 3,8 мільйона гривень.

Від посади підозрюваного відсторонено.

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Теги: Світязь, земельні ділянки
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