Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж

Миколи Федіка – Юлія Федік – стане новою директоркою Ківерцівського фахового медичного коледжу.



Про такі кадрові зміни



Там зазначили, що під час засідання медико-соціальної комісії облради депутати розглянули заяву Юлії Федік про призначення її на вакантну посаду директора та погодили цю пропозицію. У час військового стану це є можливо без проведення відповідного конкурсу.



«Депутати рекомендували голові обласної ради Григорію Недопаду в установленому порядку звільнити тимчасово виконувача обов’язків директора Ківерцівського фахового медколеджу Тетяну Комшук та призначити Юлію Федік на посаду керівника, згідно з абзацом 1, частини 5, статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану», – йдеться у дописі.



Чинна керівниця закладу Тетяна Комшук очолювала коледж упродовж майже 25 років.



З власних джерел ВолиньPost стало відомо, що новоспечена очільниця Юлія Федік багато років викладала у Ківерцівському медичному коледжі англійську мову. У 2024 році вона отримала ступінь доктора філософії за спеціальністю «Філологія».



Її чоловік Микола Федік – член політичної партії ВО «Свобода» з грудня 2007 року, голова Луцької міської організації ВО «Свобода» з лютого 2014 року. Депутат Луцької міської ради з жовтня 2015 року (голова фракції ВО «Свобода» у Луцькій міській раді). У 2014 році балотувався до Луцької міськради на проміжних виборах і зайняв друге місце.



Юлія Федік - зліва

Нагадаємо, нещодавно депутата Луцької міської ради від політичної партії ВО «Свобода» Володимира Пшибельського призначили на посаду директора комунального закладу «Луцька гімназія №3».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Дружина депутата Луцької міської ради– стане новою директоркою Ківерцівського фахового медичного коледжу.Про такі кадрові зміни повідомили у Волинській обласній раді.Там зазначили, що під час засідання медико-соціальної комісії облради депутати розглянули заяву Юлії Федік про призначення її на вакантну посаду директора та погодили цю пропозицію. У час військового стану це є можливо без проведення відповідного конкурсу.«Депутати рекомендували голові обласної ради Григорію Недопаду в установленому порядку звільнити тимчасово виконувача обов’язків директора Ківерцівського фахового медколеджу Тетяну Комшук та призначити Юлію Федік на посаду керівника, згідно з абзацом 1, частини 5, статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану», – йдеться у дописі.Чинна керівниця закладуочолювала коледж упродовж майже 25 років.З власних джерелстало відомо, що новоспечена очільниця Юлія Федік багато років викладала у Ківерцівському медичному коледжі англійську мову. У 2024 році вона отримала ступінь доктора філософії за спеціальністю «Філологія».Її чоловік Микола Федік – член політичної партії ВО «Свобода» з грудня 2007 року, голова Луцької міської організації ВО «Свобода» з лютого 2014 року. Депутат Луцької міської ради з жовтня 2015 року (голова фракції ВО «Свобода» у Луцькій міській раді). У 2014 році балотувався до Луцької міськради на проміжних виборах і зайняв друге місце.Нагадаємо, нещодавно депутата Луцької міської ради від політичної партії ВО «Свобода» Володимира Пшибельського призначили на посаду директора комунального закладу «Луцька гімназія №3».

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