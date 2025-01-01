Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Сьогодні, 13:05
Дружина депутата Луцької міської ради Миколи Федіка – Юлія Федік – стане новою директоркою Ківерцівського фахового медичного коледжу.
Про такі кадрові зміни повідомили у Волинській обласній раді.
Там зазначили, що під час засідання медико-соціальної комісії облради депутати розглянули заяву Юлії Федік про призначення її на вакантну посаду директора та погодили цю пропозицію. У час військового стану це є можливо без проведення відповідного конкурсу.
«Депутати рекомендували голові обласної ради Григорію Недопаду в установленому порядку звільнити тимчасово виконувача обов’язків директора Ківерцівського фахового медколеджу Тетяну Комшук та призначити Юлію Федік на посаду керівника, згідно з абзацом 1, частини 5, статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану», – йдеться у дописі.
Чинна керівниця закладу Тетяна Комшук очолювала коледж упродовж майже 25 років.
З власних джерел ВолиньPost стало відомо, що новоспечена очільниця Юлія Федік багато років викладала у Ківерцівському медичному коледжі англійську мову. У 2024 році вона отримала ступінь доктора філософії за спеціальністю «Філологія».
Її чоловік Микола Федік – член політичної партії ВО «Свобода» з грудня 2007 року, голова Луцької міської організації ВО «Свобода» з лютого 2014 року. Депутат Луцької міської ради з жовтня 2015 року (голова фракції ВО «Свобода» у Луцькій міській раді). У 2014 році балотувався до Луцької міськради на проміжних виборах і зайняв друге місце.
Нагадаємо, нещодавно депутата Луцької міської ради від політичної партії ВО «Свобода» Володимира Пшибельського призначили на посаду директора комунального закладу «Луцька гімназія №3».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про такі кадрові зміни повідомили у Волинській обласній раді.
Там зазначили, що під час засідання медико-соціальної комісії облради депутати розглянули заяву Юлії Федік про призначення її на вакантну посаду директора та погодили цю пропозицію. У час військового стану це є можливо без проведення відповідного конкурсу.
«Депутати рекомендували голові обласної ради Григорію Недопаду в установленому порядку звільнити тимчасово виконувача обов’язків директора Ківерцівського фахового медколеджу Тетяну Комшук та призначити Юлію Федік на посаду керівника, згідно з абзацом 1, частини 5, статті 10 Закону України “Про правовий режим воєнного стану», – йдеться у дописі.
Чинна керівниця закладу Тетяна Комшук очолювала коледж упродовж майже 25 років.
З власних джерел ВолиньPost стало відомо, що новоспечена очільниця Юлія Федік багато років викладала у Ківерцівському медичному коледжі англійську мову. У 2024 році вона отримала ступінь доктора філософії за спеціальністю «Філологія».
Її чоловік Микола Федік – член політичної партії ВО «Свобода» з грудня 2007 року, голова Луцької міської організації ВО «Свобода» з лютого 2014 року. Депутат Луцької міської ради з жовтня 2015 року (голова фракції ВО «Свобода» у Луцькій міській раді). У 2014 році балотувався до Луцької міськради на проміжних виборах і зайняв друге місце.
Нагадаємо, нещодавно депутата Луцької міської ради від політичної партії ВО «Свобода» Володимира Пшибельського призначили на посаду директора комунального закладу «Луцька гімназія №3».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Дружина депутата Луцької міськради Миколи Федіка очолить Ківерцівський медколедж
Сьогодні, 13:05
Макрон пропонував розмістити миротворців в Україні за лінією фронту, але 4 країни відмовилися
Сьогодні, 12:58
У Міносвіти розповіли, чим нагороджуватимуть учнів замість золотих та срібних медалей
Сьогодні, 12:37
Ліквідація триває п'ятий день: яка зараз ситуація на ЧАЕС після удару російським дроном
Сьогодні, 11:40