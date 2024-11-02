Набережна у Луцьку стане парком за майже 50 мільйонів
Сьогодні, 07:15
У Луцьку затвердили проєктно-кошторисну документацію майбутнього будівництва парку на вулиці Набережній, яка сягатиме майже 50 млн гривень.
Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому, передає "Конкурент".
Нагадаємо: місто перемогло у міжнародному транскордонному проєкті Європейського Союзу «Дике життя у великому місті: охорона та промоція дикої природи та біорізноманіття у Луцьку та Жешуві». Проєкт передбачає створення природного парку в районі річки Стир.
Згідно з технічними показниками, площа благоустрою сягатиме понад 10,3 га, а площа забудови – 264 м2. Загальна територія озеленення становитиме понад 58 тисяч квадратів. На ділянці панують облаштувати доріжки зі щебеню та терасної дошки. Загальний кошторис проєкту має становити 48,9 млн гривень, з яких:
35,5 млн – будівельні роботи;
3,7 млн – вартість устаткування;
1,4 млн – інші витрати;
8,1 млн – податок на додану вартість.
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Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому, передає "Конкурент".
Нагадаємо: місто перемогло у міжнародному транскордонному проєкті Європейського Союзу «Дике життя у великому місті: охорона та промоція дикої природи та біорізноманіття у Луцьку та Жешуві». Проєкт передбачає створення природного парку в районі річки Стир.
Згідно з технічними показниками, площа благоустрою сягатиме понад 10,3 га, а площа забудови – 264 м2. Загальна територія озеленення становитиме понад 58 тисяч квадратів. На ділянці панують облаштувати доріжки зі щебеню та терасної дошки. Загальний кошторис проєкту має становити 48,9 млн гривень, з яких:
35,5 млн – будівельні роботи;
3,7 млн – вартість устаткування;
1,4 млн – інші витрати;
8,1 млн – податок на додану вартість.
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