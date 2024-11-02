Набережна у Луцьку стане парком за майже 50 мільйонів





Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому, передає



Нагадаємо: місто перемогло у міжнародному транскордонному проєкті Європейського Союзу «Дике життя у великому місті: охорона та промоція дикої природи та біорізноманіття у Луцьку та Жешуві». Проєкт передбачає створення природного парку в районі річки Стир.



Згідно з технічними показниками, площа благоустрою сягатиме понад 10,3 га, а площа забудови – 264 м2. Загальна територія озеленення становитиме понад 58 тисяч квадратів. На ділянці панують облаштувати доріжки зі щебеню та терасної дошки. Загальний кошторис проєкту має становити 48,9 млн гривень, з яких:



35,5 млн – будівельні роботи;

3,7 млн – вартість устаткування;

1,4 млн – інші витрати;

8,1 млн – податок на додану вартість.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку затвердили проєктно-кошторисну документацію майбутнього будівництва парку на вулиці Набережній, яка сягатиме майже 50 млн гривень.Відповідне рішення ухвалили під час засідання міськвиконкому, передає "Конкурент" Нагадаємо: місто перемогло у міжнародному транскордонному проєкті Європейського Союзу «Дике життя у великому місті: охорона та промоція дикої природи та біорізноманіття у Луцьку та Жешуві». Проєкт передбачає створення природного парку в районі річки Стир.Згідно з технічними показниками, площа благоустрою сягатиме понад 10,3 га, а площа забудови – 264 м2. Загальна територія озеленення становитиме понад 58 тисяч квадратів. На ділянці панують облаштувати доріжки зі щебеню та терасної дошки. Загальний кошторис проєкту має становити 48,9 млн гривень, з яких:35,5 млн – будівельні роботи;3,7 млн – вартість устаткування;1,4 млн – інші витрати;8,1 млн – податок на додану вартість.

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