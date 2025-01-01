Курс валют на 13 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 13 лютого. Вартість долара зросла на 13 коп. Євро додав аж 34 коп. Злотий збільшився на 10 коп.
Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,79 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,35 (+34 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,39 (+10 коп.)
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Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.
Курс долара
1 долар США – 41,79 (+13 коп.)
Курс євро
1 євро – 43,35 (+34 коп.)
Курс злотого
1 польський злотий – 10,39 (+10 коп.)
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