Курс валют на 13 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий





Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.



Курс долара

1 долар США – 41,79 (+13 коп.)



Курс євро

1 євро – 43,35 (+34 коп.)



Курс злотого

1 польський злотий – 10,39 (+10 коп.)

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Національний банк України встановив офіційний курс валют на четвер, 13 лютого. Вартість долара зросла на 13 коп. Євро додав аж 34 коп. Злотий збільшився на 10 коп.Про це повідомили на офіційному сайті НБУ.Курс долара1 долар США – 41,79 (+13 коп.)Курс євро1 євро – 43,35 (+34 коп.)Курс злотого1 польський злотий – 10,39 (+10 коп.)

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