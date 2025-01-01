У Ковелі запрацювала доставка Glovo

У Ковелі запрацювала доставка Glovo
Компанія Glovo розширила мережу доставки у Волинській області. Тепер скористатись послугою можуть і жителі Ковеля.

Glovo функціонує у Ковелі з січня, прокоментували у службі підтримки мережі.

Зробити замовлення можна через застосунок Glovo з 10:00 до 21:30. Вартість послуги не є фіксованою і регулюється залежно від відстані між закладом і адресою замовника, розповідають у службі підтримки.

Зона доставлення не поширюється на Ковельський район, лише Ковель. До слова, він став другим містом у Волинській області після Луцька, де з’явилась мережа Glovo.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: доставка, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Ковелі запрацювала доставка Glovo
Сьогодні, 05:18
Курс валют на 13 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13-15 лютого
Сьогодні, 01:30
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка
12 лютий, 23:42
Схожі новини
Волинянка здобула бронзу на легкоатлетичному чемпіонаті у Болгарії Волинянка здобула бронзу на легкоатлетичному чемпіонаті у Болгарії
12 лютий, 05:28
У місті на Волині завершують будівництво багатоквартирного будинку для переселенців У місті на Волині завершують будівництво багатоквартирного будинку для переселенців
06 лютий, 14:48
Громада з Волині закупила понал 100 дронів для ЗСУ Громада з Волині закупила понал 100 дронів для ЗСУ
06 лютий, 05:28
Волейболістки-волинянки виступатимуть за збірну України Волейболістки-волинянки виступатимуть за збірну України
04 лютий, 07:32
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Ковелі запрацювала доставка Glovo
Сьогодні, 05:18
 0
Курс валют на 13 лютого: скільки коштуватимуть долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
 0
Магнітні бурі: чого очікувати від сонячної активності 13-15 лютого
Сьогодні, 01:30
 0
13 лютого на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка
12 лютий, 23:42
 0
Медіа
відео
1/8