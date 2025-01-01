У Ковелі запрацювала доставка Glovo
Сьогодні, 05:18
Компанія Glovo розширила мережу доставки у Волинській області. Тепер скористатись послугою можуть і жителі Ковеля.
Glovo функціонує у Ковелі з січня, прокоментували у службі підтримки мережі.
Зробити замовлення можна через застосунок Glovo з 10:00 до 21:30. Вартість послуги не є фіксованою і регулюється залежно від відстані між закладом і адресою замовника, розповідають у службі підтримки.
Зона доставлення не поширюється на Ковельський район, лише Ковель. До слова, він став другим містом у Волинській області після Луцька, де з’явилась мережа Glovo.
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Glovo функціонує у Ковелі з січня, прокоментували у службі підтримки мережі.
Зробити замовлення можна через застосунок Glovo з 10:00 до 21:30. Вартість послуги не є фіксованою і регулюється залежно від відстані між закладом і адресою замовника, розповідають у службі підтримки.
Зона доставлення не поширюється на Ковельський район, лише Ковель. До слова, він став другим містом у Волинській області після Луцька, де з’явилась мережа Glovo.
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