На Волині з могили полеглого воїна вкрали вазу з квітами

На Волині з могили полеглого воїна вкрали вазу з квітами
У Нововолинську з могили загиблого Героя поцупили вазу з трояндами.

Про це у фейсбуці повідомила місцева жителька Світлана, передає БУГ.

Жінка обурена такими діями.

«Хочу звернутися до “недолюдей”, бо більше не знаю, як це назвати. Прошу, коли ви ходите по кладовищу, то не потрібно красти квіти, які ви туди не купляли і які ви туди не клали. Будь ласка, майте хоча б повагу до померлих і до їхньої родини», — написала вона.

Світлана розповіла, що, прийшовши на могилу, помітила зникнення вази з квітами. Вона також опублікувала фото й закликала людей звернути увагу, якщо хтось побачить подібну вазу.

«Знайте цих “героїв”, які мають совість красти у тих, хто їх захищав і віддав своє життя», — додала жінка.

Цей випадок викликав обурення у місцевих жителів, які засуджують подібні дії та закликають поважати пам’ять загиблих.

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Теги: мародери, Волинь
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