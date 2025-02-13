Трамп: малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів 2014 року

Дональд Трамп заявив, що малоймовірно, що Україна повернеться до своїх кордонів 2014 року.



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Видання зазначає, що Трамп, імовірно припустив, що Україні доведеться поступитися територією Росії, щоб припинити війну.



За словами Трампа, навряд чи Україна зможе повернути всі захоплені Росією території.



"Мені так здається… я не висловлюю про це свою думку, але я багато про це читав, і багато людей вважають, що це малоймовірно (повернення всіх окупованих Росією територій України – ред.)", - сказав Трамп.



"Дещо з цього повернеться. Думаю, дещо з цього повернеться. Так, частина цих територій (окупованих Росією – ред.) повернеться", - додав він.



Новий міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та що Сполучені Штати не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.



Трамп заявив, що планує зустрітись із російським правителем володимиром путіним у Саудівській Аравії.



Раніше у середу 12 лютого Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським правителем володимиром путіним.



Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".



За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".

Згодом Трамп поговорив із Зеленським.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент СШАзаявив, що малоймовірно, що Україна повернеться до своїх кордонів 2014 року.Про це пише Українська правда з посиланням на The Washington Post.Видання зазначає, що Трамп, імовірно припустив, що Україні доведеться поступитися територією Росії, щоб припинити війну.За словами Трампа, навряд чи Україна зможе повернути всі захоплені Росією території."Мені так здається… я не висловлюю про це свою думку, але я багато про це читав, і багато людей вважають, що це малоймовірно (повернення всіх окупованих Росією територій України – ред.)", - сказав Трамп."Дещо з цього повернеться. Думаю, дещо з цього повернеться. Так, частина цих територій (окупованих Росією – ред.) повернеться", - додав він.Новий міністр оборони СШАзаявив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та що Сполучені Штати не вважають членство України в НАТО реалістичним підсумком мирного врегулювання війни.Трамп заявив, що планує зустрітись із російським правителему Саудівській Аравії.Раніше у середу 12 лютого Трамп повідомив, що провів телефонну розмову з російським правителем володимиром путіним.Американський лідер заявив, що під час "тривалої і дуже продуктивної телефонної розмови" з Путіним обговорив "Україну, Близький Схід, енергетику, штучний інтелект, силу долара та багато інших тем".За словами Трампа, він і Путін "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".Згодом Трамп поговорив із Зеленським.

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