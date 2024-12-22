«Швейна рота» з Луцька за три роки великої війни відшила тисячі комплектів одягу для військових

«Швейна рота» з Луцька за три роки великої війни відшила тисячі комплектів одягу для військових
Декілька тисяч комплектів одягу для військових відшили волонтерки "Швейної роти" з Луцька. Жінки, а це переважно дружини військовослужбовців, шиють і перешивають різні речі: штани, шорти, футболки, білизну, шкарпетки.

Про це Суспільному розповіла керівниця організації Ольга Юнчик.

Волонтерка Юлія Ярмолюк шиє для захисників майже три роки. Від початку повномасштабного вторгнення, каже, зрозуміла, що є велика необхідність в одязі для поранених.

Разом з нею працює Ольга Юнчик — також професійна швачка. Вона приєдналась до "Швейної роти" у 2023-му. Спочатку адаптивний одяг для поранених військовослужбовців шили вдома, згодом волонтеркам дозволити приходити на вихідні в одне з луцьких ательє.

"Наша швейна організація з міста Дніпра бере своє коріння. Майже в кожній області є свій підрозділ. Наш підрозділ відповідає за Волинську область, хоча запити приймаємо будь-які — в основному це знайомі, знайомі знайомих, волонтери. Військовим ми надаємо все безплатно", — каже Ольга Юнчик.

Допомагають волонтерам також викладачі та студенти Луцького центру професійно-технічної освіти. Їм повністю надають крій, нитки, липучки, щоб вони, коли мають вільний час, шили, каже Ольга Юнчик.

Після пошиття кожну річ перуть і прасують, адже на фронті та в госпіталі, каже Юлія Ярмолюк, у поранених немає такої можливості. Потім речі упаковують і надсилають за запитами. Матеріал для одягу приносять люди, віддають залишки тканини з виробництв, частину купують за донати, які збирають в соцмережах. Для спіднього обирають лише натуральні тканини.

"Як закрійник, я деякі нюанси мушу вносити, тому що не всі викрійки, які є, підходять. Є нюанси з апаратами Єлізарова, з різними пораненнями. Тому ми кожного разу моделюємо за запитом — чи правостороння, чи лівостороння, чи липучка має проходити по внутрішньому, чи по зовнішньому краю", — розповідає волонтерка.

Виробництво одягу практично безвідходне — із залишків тканини шиють подушки-кістки. Їх підкладають під ноги, або під руку під час капання у лікарні.

Швачки проводять майстеркласи для школярів і студентів та запрошують усіх охочих долучатись до їхньої ініціативи. Бо, кажуть, найприємніше отримувати подяку від захисників: світлини, шеврони та підписані прапори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, одяг, військові
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Повернути Ремса: лучанка звинувачує зооактивістів у викраденні свого собаки
Хто може стати новим ректором ВНУ імені Лесі Українки?
Суд над Христецькою: адвокат «раптом» поїхав за кордон
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Житомирі 16-річна агентка рф намагалась підірвати наряд поліції, - СБУ
Сьогодні, 11:04
Росія вночі запустила по Україні 140 ударних дронів
Сьогодні, 10:41
«Швейна рота» з Луцька за три роки великої війни відшила тисячі комплектів одягу для військових
Сьогодні, 10:05
Генерал Наєв повідомив про прибуття на місце виконання бойових завдань
Сьогодні, 09:45
Трамп: малоймовірно, що Україна повернеться до кордонів 2014 року
Сьогодні, 09:10
Схожі новини
Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею Реабілітація мистецтвом: у Луцьку поліцейські влаштували для поранених колег та військових екскурсію до музею
23 січень, 14:45
Чоботар з Луцька безплатно ремонтує берці, рюкзаки та плитоноски військовим Чоботар з Луцька безплатно ремонтує берці, рюкзаки та плитоноски військовим
22 грудень, 2024, 08:02
Харчування у госпіталі ветеранів війни в Луцьку: чим годують військових та цивільних Харчування у госпіталі ветеранів війни в Луцьку: чим годують військових та цивільних
15 грудень, 2024, 06:01
У Луцьку для військових придбали модульний будинок У Луцьку для військових придбали модульний будинок
11 березень, 2024, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Зведення офісного центру біля 26-ї школи: у Луцьку сумніваються в законності будівництва
Сьогодні, 11:10
 0
У Житомирі 16-річна агентка рф намагалась підірвати наряд поліції, - СБУ
Сьогодні, 11:04
 0
Росія вночі запустила по Україні 140 ударних дронів
Сьогодні, 10:41
 0
«Швейна рота» з Луцька за три роки великої війни відшила тисячі комплектів одягу для військових
Сьогодні, 10:05
 0
Генерал Наєв повідомив про прибуття на місце виконання бойових завдань
Сьогодні, 09:45
 0
Медіа
відео
1/8