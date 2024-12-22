«Швейна рота» з Луцька за три роки великої війни відшила тисячі комплектів одягу для військових
Сьогодні, 10:05
Декілька тисяч комплектів одягу для військових відшили волонтерки "Швейної роти" з Луцька. Жінки, а це переважно дружини військовослужбовців, шиють і перешивають різні речі: штани, шорти, футболки, білизну, шкарпетки.
Про це Суспільному розповіла керівниця організації Ольга Юнчик.
Волонтерка Юлія Ярмолюк шиє для захисників майже три роки. Від початку повномасштабного вторгнення, каже, зрозуміла, що є велика необхідність в одязі для поранених.
Разом з нею працює Ольга Юнчик — також професійна швачка. Вона приєдналась до "Швейної роти" у 2023-му. Спочатку адаптивний одяг для поранених військовослужбовців шили вдома, згодом волонтеркам дозволити приходити на вихідні в одне з луцьких ательє.
"Наша швейна організація з міста Дніпра бере своє коріння. Майже в кожній області є свій підрозділ. Наш підрозділ відповідає за Волинську область, хоча запити приймаємо будь-які — в основному це знайомі, знайомі знайомих, волонтери. Військовим ми надаємо все безплатно", — каже Ольга Юнчик.
Допомагають волонтерам також викладачі та студенти Луцького центру професійно-технічної освіти. Їм повністю надають крій, нитки, липучки, щоб вони, коли мають вільний час, шили, каже Ольга Юнчик.
Після пошиття кожну річ перуть і прасують, адже на фронті та в госпіталі, каже Юлія Ярмолюк, у поранених немає такої можливості. Потім речі упаковують і надсилають за запитами. Матеріал для одягу приносять люди, віддають залишки тканини з виробництв, частину купують за донати, які збирають в соцмережах. Для спіднього обирають лише натуральні тканини.
"Як закрійник, я деякі нюанси мушу вносити, тому що не всі викрійки, які є, підходять. Є нюанси з апаратами Єлізарова, з різними пораненнями. Тому ми кожного разу моделюємо за запитом — чи правостороння, чи лівостороння, чи липучка має проходити по внутрішньому, чи по зовнішньому краю", — розповідає волонтерка.
Виробництво одягу практично безвідходне — із залишків тканини шиють подушки-кістки. Їх підкладають під ноги, або під руку під час капання у лікарні.
Швачки проводять майстеркласи для школярів і студентів та запрошують усіх охочих долучатись до їхньої ініціативи. Бо, кажуть, найприємніше отримувати подяку від захисників: світлини, шеврони та підписані прапори.
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Про це Суспільному розповіла керівниця організації Ольга Юнчик.
Волонтерка Юлія Ярмолюк шиє для захисників майже три роки. Від початку повномасштабного вторгнення, каже, зрозуміла, що є велика необхідність в одязі для поранених.
Разом з нею працює Ольга Юнчик — також професійна швачка. Вона приєдналась до "Швейної роти" у 2023-му. Спочатку адаптивний одяг для поранених військовослужбовців шили вдома, згодом волонтеркам дозволити приходити на вихідні в одне з луцьких ательє.
"Наша швейна організація з міста Дніпра бере своє коріння. Майже в кожній області є свій підрозділ. Наш підрозділ відповідає за Волинську область, хоча запити приймаємо будь-які — в основному це знайомі, знайомі знайомих, волонтери. Військовим ми надаємо все безплатно", — каже Ольга Юнчик.
Допомагають волонтерам також викладачі та студенти Луцького центру професійно-технічної освіти. Їм повністю надають крій, нитки, липучки, щоб вони, коли мають вільний час, шили, каже Ольга Юнчик.
Після пошиття кожну річ перуть і прасують, адже на фронті та в госпіталі, каже Юлія Ярмолюк, у поранених немає такої можливості. Потім речі упаковують і надсилають за запитами. Матеріал для одягу приносять люди, віддають залишки тканини з виробництв, частину купують за донати, які збирають в соцмережах. Для спіднього обирають лише натуральні тканини.
"Як закрійник, я деякі нюанси мушу вносити, тому що не всі викрійки, які є, підходять. Є нюанси з апаратами Єлізарова, з різними пораненнями. Тому ми кожного разу моделюємо за запитом — чи правостороння, чи лівостороння, чи липучка має проходити по внутрішньому, чи по зовнішньому краю", — розповідає волонтерка.
Виробництво одягу практично безвідходне — із залишків тканини шиють подушки-кістки. Їх підкладають під ноги, або під руку під час капання у лікарні.
Швачки проводять майстеркласи для школярів і студентів та запрошують усіх охочих долучатись до їхньої ініціативи. Бо, кажуть, найприємніше отримувати подяку від захисників: світлини, шеврони та підписані прапори.
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