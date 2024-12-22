«Швейна рота» з Луцька за три роки великої війни відшила тисячі комплектів одягу для військових





Про це Ольга Юнчик.



Волонтерка Юлія Ярмолюк шиє для захисників майже три роки. Від початку повномасштабного вторгнення, каже, зрозуміла, що є велика необхідність в одязі для поранених.



Разом з нею працює Ольга Юнчик — також професійна швачка. Вона приєдналась до "Швейної роти" у 2023-му. Спочатку адаптивний одяг для поранених військовослужбовців шили вдома, згодом волонтеркам дозволити приходити на вихідні в одне з луцьких ательє.



"Наша швейна організація з міста Дніпра бере своє коріння. Майже в кожній області є свій підрозділ. Наш підрозділ відповідає за Волинську область, хоча запити приймаємо будь-які — в основному це знайомі, знайомі знайомих, волонтери. Військовим ми надаємо все безплатно", — каже Ольга Юнчик.



Допомагають волонтерам також викладачі та студенти Луцького центру професійно-технічної освіти. Їм повністю надають крій, нитки, липучки, щоб вони, коли мають вільний час, шили, каже Ольга Юнчик.



Після пошиття кожну річ перуть і прасують, адже на фронті та в госпіталі, каже Юлія Ярмолюк, у поранених немає такої можливості. Потім речі упаковують і надсилають за запитами. Матеріал для одягу приносять люди, віддають залишки тканини з виробництв, частину купують за донати, які збирають в соцмережах. Для спіднього обирають лише натуральні тканини.



"Як закрійник, я деякі нюанси мушу вносити, тому що не всі викрійки, які є, підходять. Є нюанси з апаратами Єлізарова, з різними пораненнями. Тому ми кожного разу моделюємо за запитом — чи правостороння, чи лівостороння, чи липучка має проходити по внутрішньому, чи по зовнішньому краю", — розповідає волонтерка.



Виробництво одягу практично безвідходне — із залишків тканини шиють подушки-кістки. Їх підкладають під ноги, або під руку під час капання у лікарні.



Швачки проводять майстеркласи для школярів і студентів та запрошують усіх охочих долучатись до їхньої ініціативи. Бо, кажуть, найприємніше отримувати подяку від захисників: світлини, шеврони та підписані прапори.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Декілька тисяч комплектів одягу для військових відшили волонтерки "Швейної роти" з Луцька. Жінки, а це переважно дружини військовослужбовців, шиють і перешивають різні речі: штани, шорти, футболки, білизну, шкарпетки.Про це Суспільному розповіла керівниця організаціїВолонтеркашиє для захисників майже три роки. Від початку повномасштабного вторгнення, каже, зрозуміла, що є велика необхідність в одязі для поранених.Разом з нею працює Ольга Юнчик — також професійна швачка. Вона приєдналась до "Швейної роти" у 2023-му. Спочатку адаптивний одяг для поранених військовослужбовців шили вдома, згодом волонтеркам дозволити приходити на вихідні в одне з луцьких ательє."Наша швейна організація з міста Дніпра бере своє коріння. Майже в кожній області є свій підрозділ. Наш підрозділ відповідає за Волинську область, хоча запити приймаємо будь-які — в основному це знайомі, знайомі знайомих, волонтери. Військовим ми надаємо все безплатно", — каже Ольга Юнчик.Допомагають волонтерам також викладачі та студенти Луцького центру професійно-технічної освіти. Їм повністю надають крій, нитки, липучки, щоб вони, коли мають вільний час, шили, каже Ольга Юнчик.Після пошиття кожну річ перуть і прасують, адже на фронті та в госпіталі, каже Юлія Ярмолюк, у поранених немає такої можливості. Потім речі упаковують і надсилають за запитами. Матеріал для одягу приносять люди, віддають залишки тканини з виробництв, частину купують за донати, які збирають в соцмережах. Для спіднього обирають лише натуральні тканини."Як закрійник, я деякі нюанси мушу вносити, тому що не всі викрійки, які є, підходять. Є нюанси з апаратами Єлізарова, з різними пораненнями. Тому ми кожного разу моделюємо за запитом — чи правостороння, чи лівостороння, чи липучка має проходити по внутрішньому, чи по зовнішньому краю", — розповідає волонтерка.Виробництво одягу практично безвідходне — із залишків тканини шиють подушки-кістки. Їх підкладають під ноги, або під руку під час капання у лікарні.Швачки проводять майстеркласи для школярів і студентів та запрошують усіх охочих долучатись до їхньої ініціативи. Бо, кажуть, найприємніше отримувати подяку від захисників: світлини, шеврони та підписані прапори.

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