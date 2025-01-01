Росія вночі запустила по Україні 140 ударних дронів





Як повідомили у Повітряних силах, ворожі дрони летіли із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.



Станом на 09.00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.



52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.



Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У ніч на 13 лютого 2025 року (із 20.00 12 лютого) Росія атакувала Україну 140-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків. ППО збила 85 із них.Як повідомили у Повітряних силах, ворожі дрони летіли із напрямків Орел, Курськ, Брянськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, що у РФ.Станом на 09.00 підтверджено збиття 85-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.52 ворожих безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина та Харківщина.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію