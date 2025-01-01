Зведення офісного центру біля 26-ї школи: у Луцьку сумніваються в законності будівництва
Сьогодні, 11:10
У Луцьку поблизу школи №26 розпочалося будівництво офісного центру: на земельній ділянці звели паркан, позвозили будівельну техніку та ведуть роботи. Проте місцеві владці засумнівалися, чи мають забудовники належні дозволи.
Про це говорили під час засідання міськвиконкому у середу, 12 лютого, пише "Конкурент".
Зокрема, відповідні погодження на будівельні роботи зацікавили члена виконавчого комітету Богдана Денисюка.
«Досить довго у нас простоювала земельна ділянка, яка розташована між вулицями Кравчука та Соборності, у районі будинків №34 та №34а. Зараз там почалися будівельні роботи. Чи підконтрольна вона (земля, – ред.) місцевій раді? Чи існують дозволи, чи врегульовані земельні питання щодо цього забудовника?» – запитав чоловік.
Керівник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць пояснив, що дозволи на цю ділянку видали ще у 2012 році й вони є чинними дотепер.
«Щодо будівництва на Соборності, 34а. Дозвільний документ, якщо я не помиляюся, зареєстровано ще у квітні 2012 року, і він до цього часу є чинним. Про те, що на об’єкті розпочалися роботи, у відділі архбудконтролю інформації немає. Буквально нещодавно ніякі роботи не розпочиналися», – каже посадовець.
Натомість Денисюк переконував, мовляв, на території уже викопали котлован, працюють бетоновози та насоси й роблять фундамент. Разом з тим Троць заявив: усе – в межах чинного законодавства. З його слів, якщо питання треба додатково дослідити, у профільному відділі цим займуться.
У коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» очільник ДАБІ повідомив: земельна ділянка, де нібито киплять роботи, належить місту, але її здали в оренду. Зі слів посадовця, фундамент на території з'явився ще десь у 2015 році, можливо, й раніше, адже дозволи забудовник отримав за три роки до того.
«У 2012 році був зареєстрований дозвільний документ, якщо я не помилась, то на будівництво торгово-офісної будівлі. Зараз ми підняли усі документи. Власник цієї земельної ділянки – Луцька міська рада. Тобто земля – комунальна, але передана на праві оренди приватному підприємству. Вже воно отримало дозвільні документи. Згідно з законом, дозволи не мають строку дії та терміну давності, тому по них можна будувати й сьогодні.
Що сьогодні відбувається. Якщо подивитися на карті від Google, там дані від 2015 року. Ще тоді там були залиті колони, стакани, випуски арматури й на частині ділянки залили фундамент. Зараз фундаменти розкопали й провели гідроізоляцію. Тобто будівельні роботи розпочалися ще у 2015 році. Містобудівні умови – чинні, дозвільні документи – чинні, земельна ділянка – в оренді», – пояснив Владислав Троць.
Зводить офісний комплекс ПП «Луцька будівельна компанія». На ринку воно майже 19 років, бо ж зареєстрували підприємство у березні 2006 року. Основний вид його діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Місце реєстрації – проспект Соборності, 34а. Кінцеві власники – Олександр Кожан та Андрій Ярмолюк. Кожному належить по 50% фірми.
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Про це говорили під час засідання міськвиконкому у середу, 12 лютого, пише "Конкурент".
Зокрема, відповідні погодження на будівельні роботи зацікавили члена виконавчого комітету Богдана Денисюка.
«Досить довго у нас простоювала земельна ділянка, яка розташована між вулицями Кравчука та Соборності, у районі будинків №34 та №34а. Зараз там почалися будівельні роботи. Чи підконтрольна вона (земля, – ред.) місцевій раді? Чи існують дозволи, чи врегульовані земельні питання щодо цього забудовника?» – запитав чоловік.
Керівник відділу державного архітектурно-будівельного контролю Владислав Троць пояснив, що дозволи на цю ділянку видали ще у 2012 році й вони є чинними дотепер.
«Щодо будівництва на Соборності, 34а. Дозвільний документ, якщо я не помиляюся, зареєстровано ще у квітні 2012 року, і він до цього часу є чинним. Про те, що на об’єкті розпочалися роботи, у відділі архбудконтролю інформації немає. Буквально нещодавно ніякі роботи не розпочиналися», – каже посадовець.
Натомість Денисюк переконував, мовляв, на території уже викопали котлован, працюють бетоновози та насоси й роблять фундамент. Разом з тим Троць заявив: усе – в межах чинного законодавства. З його слів, якщо питання треба додатково дослідити, у профільному відділі цим займуться.
У коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» очільник ДАБІ повідомив: земельна ділянка, де нібито киплять роботи, належить місту, але її здали в оренду. Зі слів посадовця, фундамент на території з'явився ще десь у 2015 році, можливо, й раніше, адже дозволи забудовник отримав за три роки до того.
«У 2012 році був зареєстрований дозвільний документ, якщо я не помилась, то на будівництво торгово-офісної будівлі. Зараз ми підняли усі документи. Власник цієї земельної ділянки – Луцька міська рада. Тобто земля – комунальна, але передана на праві оренди приватному підприємству. Вже воно отримало дозвільні документи. Згідно з законом, дозволи не мають строку дії та терміну давності, тому по них можна будувати й сьогодні.
Що сьогодні відбувається. Якщо подивитися на карті від Google, там дані від 2015 року. Ще тоді там були залиті колони, стакани, випуски арматури й на частині ділянки залили фундамент. Зараз фундаменти розкопали й провели гідроізоляцію. Тобто будівельні роботи розпочалися ще у 2015 році. Містобудівні умови – чинні, дозвільні документи – чинні, земельна ділянка – в оренді», – пояснив Владислав Троць.
Зводить офісний комплекс ПП «Луцька будівельна компанія». На ринку воно майже 19 років, бо ж зареєстрували підприємство у березні 2006 року. Основний вид його діяльності – будівництво житлових і нежитлових будівель. Місце реєстрації – проспект Соборності, 34а. Кінцеві власники – Олександр Кожан та Андрій Ярмолюк. Кожному належить по 50% фірми.
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