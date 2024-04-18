У Луцьку стартували громадські обговорення щодо перейменування вулиць на честь Олександра Ющенка та Миколи Голованя

У Луцьку стартували громадські обговорення щодо перейменування вулиць на честь Олександра Ющенка та Миколи Голованя
У Луцьку стартували громадські обговорення щодо перейменування вулиць Поморська та Молодіжна на честь головного сержанта "Хартії", лучанина Олександра Ющенка та скульптора Миколи Голованя.

Про це Суспільному розповів заступник начальника відділу управління інформаційної роботи Луцькради Олександр Олішевський.

Громадські обговорення розпочалися з 12 лютого та триватимуть впродовж двох місяців. Свої пропозиції потрібно надсилати у письмовій формі на адресу: м. Луцьк, вул. Лесі Українки, 35 та на платформу електронної демократії. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Громадські обговорення відбудуться 3 квітня 2025 року о 15:00 в приміщенні залу засідань Департаменту "Центр надання адміністративних послуг у місті Луцьку".

Що відомо про Олександра Ющенка

Штаб-сержант Олександр Ющенко на позивний "КАПА" народився 29 червня 1986 року в Луцьку. Закінчив школу № 25 міста Луцька.

З 2006 року після завершення строкової служби працював у кінологічному центрі поблизу міста Київ та навчав службових собак. У 2014 році повернувся до військової справи. У складі спецпідрозділу "Омега" брав участь у бойових діях на Сході України. У 2015 році був одним із засновників 4-ої бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Рубіж". Це перше в історії незалежної України формування, створене згідно Натівських стандартів. У 2022 році був мобілізований. У квітні 2023 року був призначений на посаду головного сержанта 13-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Хартія". 23 квітня 2024 року, під час виконання службово-бойових завдань поблизу населеного пункту Долинське Дніпропетровської області загинув, внаслідок ракетного обстрілу.

У листопаді 2024 року військовослужбовці 13 бригади Національної гвардії України "Хартія" звернулися до Луцької міської ради із прощанням назвати одну із вулиць обласного центру на честь загиблого на війні лучанина Олександра Ющенка, який був головним сержантом бригади.

Що відомо про Миколу Голованя

Микола Головань — український скульптор і графік, автор оздоблення будинку та численних скульптур, розташованих у Луцьку. Скульптор працював на художньому комбінаті, створив серію скульптур для парку Лесі Українки в Луцьку. Коли батьківську хату знесли в 1980 році, Микола Головань отримав ділянку на березі річки Стир, де став будувати власний будинок за проєктом Ростислава Метельницького. Дім Голованя входить до топ-5 екстравагантних будівель України. У 2016 році скульптор отримав нагороду "Почесний громадянин міста Луцька". Помер 1 лютого 2022 року, від хвороби серця в одній з лікарень Луцька.

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Теги: Луцьк, вулиці
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