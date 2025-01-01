У Ковелі чоловік підібрав чужу картку і понад тиждень тринькав з неї гроші

У Ковелі чоловік підібрав чужу картку і понад тиждень тринькав з неї гроші
Цей інцидент стався у березні 2024 року. Мешканець Ковеля підібрав банківську картку, яка випала з кишені іншого містянина. Але замість того, щоб повернути документ власнику, вирішив використати його на власні потреби.

Протягом десяти днів чоловік робив покупки в різних магазинах міста, провівши за цей час близько ста транзакцій. Найулюбленішими торговими точками крадія стали крамниці "Сім23", "Акцент", "Пивна аптека" та "Козацькі забави". За весь час ковельчанину вдалося витратити з чужого рахунку понад 7 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили особу правопорушника. І ось днями він постав перед судом. Під час засідання чоловік визнав свою провину, розкаявся та попросив не позбавляти його волі.

Дії обвинуваченого кваліфікували за ч. 1 ст. 357 (Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження) та ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах або в умовах воєнного стану) ККУ.

Суд засудив його до п’яти років ув’язнення, проте дав шанс на виправлення – покарання замінили випробувальним терміном у два роки. Якщо за цей час волинянин не скоїть нового злочину, до в’язниці не потрапить.

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