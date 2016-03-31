Санкції проти Порошенка: що стало підставою для обмежень проти експрезидента
Сьогодні, 12:33
Рада з питань національної безпеки і оборони ввела санкції проти лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка через його роботу в уряді Віктора Януковича та закупівлю вугілля на тимчасово окупованій Донеччині.
Про це hromadske повідомили власні джерела.
Так, санкції проти Порошенка ввели за поданням Кабінету Міністрів України. Підставами для цього були:
- кримінальна справа про державну зраду, коли Порошенко у змові з Віктором Медведчуком і керівництвом рф дозволив «Центренерго» купувати вугілля на тимчасово окупованій Донеччині та Луганщині;
- участь Порошенка у створенні «Партії регіонів» та робота в уряді Віктора Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод;
- співпраця з росією через фабрику «Рошен» у Липецьку та «Севморзавод» у тимчасово окупованому Криму.
Водночас санкції проти Коломойського, Жеваго, Медведчука та Боголюбова ввели за подання Служби безпеки України.
Так, проти до Коломойського та Боголюбова ввели санкції через запроваджені через те, що у 2023 році заснована ними компанія Eclaris Group Limited через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям «Газпрому», а ті — платили податки в бюджет рф, фінансуючи війну. Також їх звинувачують у вони виведенні 750 мільйонів гривень «ПриватБанку».
Підставами введення санкцій щодо Жеваго стали:
- його тісні зв’язки з рф, зокрема, з підсанкційним російським оліграхом Олексієм Федоричевим;
- злочини у банківській сфері, повʼязані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів із банку «Фінанси та кредит»;
- співпраця групи компаній «Ferrexpo» з росією. Так, підприємство «Автокраз» експортувало до росії вантажівки, «Росава» та «Преміорі» — автошини, які ще в 2022 році постачалися на тимчасово окупованому Донеччину та Луганщину.
Проти Медведчука ввели санкції через те, що він:
- збирав інформацію про ЗСУ на користь рф;
- блокував запуск передових стільникових радіотехнологій в Україні;
- проводив антиукраїнську діяльність через власні медіаресурси;
- був залучений до антиукраїнської пропаганди в росії.
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Про це hromadske повідомили власні джерела.
Так, санкції проти Порошенка ввели за поданням Кабінету Міністрів України. Підставами для цього були:
- кримінальна справа про державну зраду, коли Порошенко у змові з Віктором Медведчуком і керівництвом рф дозволив «Центренерго» купувати вугілля на тимчасово окупованій Донеччині та Луганщині;
- участь Порошенка у створенні «Партії регіонів» та робота в уряді Віктора Януковича, коли він, будучи міністром закордонних справ, брав участь у підготовці Харківських угод;
- співпраця з росією через фабрику «Рошен» у Липецьку та «Севморзавод» у тимчасово окупованому Криму.
Водночас санкції проти Коломойського, Жеваго, Медведчука та Боголюбова ввели за подання Служби безпеки України.
Так, проти до Коломойського та Боголюбова ввели санкції через запроваджені через те, що у 2023 році заснована ними компанія Eclaris Group Limited через підставні фірми продавала нафту і газ дочірнім компаніям «Газпрому», а ті — платили податки в бюджет рф, фінансуючи війну. Також їх звинувачують у вони виведенні 750 мільйонів гривень «ПриватБанку».
Підставами введення санкцій щодо Жеваго стали:
- його тісні зв’язки з рф, зокрема, з підсанкційним російським оліграхом Олексієм Федоричевим;
- злочини у банківській сфері, повʼязані з виведенням 500 млн грн кредитних коштів із банку «Фінанси та кредит»;
- співпраця групи компаній «Ferrexpo» з росією. Так, підприємство «Автокраз» експортувало до росії вантажівки, «Росава» та «Преміорі» — автошини, які ще в 2022 році постачалися на тимчасово окупованому Донеччину та Луганщину.
Проти Медведчука ввели санкції через те, що він:
- збирав інформацію про ЗСУ на користь рф;
- блокував запуск передових стільникових радіотехнологій в Україні;
- проводив антиукраїнську діяльність через власні медіаресурси;
- був залучений до антиукраїнської пропаганди в росії.
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