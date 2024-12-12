Найпопулярніші ліки в Україні мають здешевшати на третину: Зеленський підписав указ





Про це повідомляється на сайті президента України, пише



Зокрема, Кабмін має внести зміни до постанови №955 від 2008 року, що регулює ціни на ліки. Планується обмежити максимальну торгівельну націнку для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 10% до гуртової ціни.



Також фармкомпанії вже зобов'язалися знизити ціни на найбільш популярні препарати на 30%. Очікується, що це набуде чинності з 1 березня.



Крім того, уряд має розробити зміни до закону "Про лікарські засоби" та запропонувати Верховній Раді оновити правила реєстрації медикаментів.



Зазначається, що також буде запроваджено норму ("правило Болар"), яка дозволить фармацевтичним компаніям розпочинати підготовку до випуску аналогів оригінальних ліків ще до завершення терміну дії патенту на них.



Маркетингові послуги, реклама та інші способи просування лікарських засобів будуть заборонені, доки уряд не впровадить систему референтного ціноутворення. Це означає, що фармкомпанії та аптечні мережі не зможуть стимулювати продаж певних препаратів через бонуси, знижки або рекламні кампанії. Заборона стосуватиметься як імпортованих, так і вітчизняних ліків, а також усіх учасників ринку — від виробників до роздрібних продавців.



Щоб не допустити штучного завищення цін, Антимонопольний комітет має посилити контроль за фармацевтичним ринком, а правоохоронці – виявляти схеми ухилення від податків і нелегальний вивід коштів.



В указі йдеться, що Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) і Національна служба здоров’я України (НСЗУ) будуть щомісяця перевіряти, чи лікарні забезпечені необхідними препаратами в межах програми медичних гарантій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні з 1 березня 2025 року зміняться правила ціноутворення на ліки. РНБО ухвалила рішення, яке має зробити медичні препарати доступнішими для населення.Про це повідомляється на сайті президента України, пише Українська правда Зокрема, Кабмін має внести зміни до постанови №955 від 2008 року, що регулює ціни на ліки. Планується обмежити максимальну торгівельну націнку для аптек – не більше 35% для безрецептурних препаратів і регресивну шкалу для рецептурних. Постачальники зможуть додавати не більше 10% до гуртової ціни.Також фармкомпанії вже зобов'язалися знизити ціни на найбільш популярні препарати на 30%. Очікується, що це набуде чинності з 1 березня.Крім того, уряд має розробити зміни до закону "Про лікарські засоби" та запропонувати Верховній Раді оновити правила реєстрації медикаментів.Зазначається, що також буде запроваджено норму ("правило Болар"), яка дозволить фармацевтичним компаніям розпочинати підготовку до випуску аналогів оригінальних ліків ще до завершення терміну дії патенту на них.Маркетингові послуги, реклама та інші способи просування лікарських засобів будуть заборонені, доки уряд не впровадить систему референтного ціноутворення. Це означає, що фармкомпанії та аптечні мережі не зможуть стимулювати продаж певних препаратів через бонуси, знижки або рекламні кампанії. Заборона стосуватиметься як імпортованих, так і вітчизняних ліків, а також усіх учасників ринку — від виробників до роздрібних продавців.Щоб не допустити штучного завищення цін, Антимонопольний комітет має посилити контроль за фармацевтичним ринком, а правоохоронці – виявляти схеми ухилення від податків і нелегальний вивід коштів.В указі йдеться, що Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) і Національна служба здоров’я України (НСЗУ) будуть щомісяця перевіряти, чи лікарні забезпечені необхідними препаратами в межах програми медичних гарантій.

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