На Волині неповнолітня дівчина отруїлася таблетками: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 14:15
На Волині неповнолітня дівчина отруїлася таблетками.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"12 лютого до поліції надійшло повідомлення про отруєння неповнолітньої. Дитина прийняла таблетки, які є у вільному обігу, – це зараз встановлює експертиза. Сама дівчина у медичному закладі, їй надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Інформацію про подію поліцейські зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За фактом отруєння неповнолітньої ювенальні поліцейські проводять перевірку.
Про ситуацію повідомлено службу у справах дітей місцевої громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
"12 лютого до поліції надійшло повідомлення про отруєння неповнолітньої. Дитина прийняла таблетки, які є у вільному обігу, – це зараз встановлює експертиза. Сама дівчина у медичному закладі, їй надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.
Інформацію про подію поліцейські зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За фактом отруєння неповнолітньої ювенальні поліцейські проводять перевірку.
Про ситуацію повідомлено службу у справах дітей місцевої громади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині неповнолітня дівчина отруїлася таблетками: її госпіталізували до лікарні
Сьогодні, 14:15
Підробляли посвідчення водіїв і техпаспорти: викрили волинян, які торгували фальшивими документами
Сьогодні, 13:10