На Волині неповнолітня дівчина отруїлася таблетками: її госпіталізували до лікарні

На Волині неповнолітня дівчина отруїлася таблетками.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині."12 лютого до поліції надійшло повідомлення про отруєння неповнолітньої. Дитина прийняла таблетки, які є у вільному обігу, – це зараз встановлює експертиза. Сама дівчина у медичному закладі, їй надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.Інформацію про подію поліцейські зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За фактом отруєння неповнолітньої ювенальні поліцейські проводять перевірку.Про ситуацію повідомлено службу у справах дітей місцевої громади.