На Волині неповнолітня дівчина отруїлася таблетками: її госпіталізували до лікарні

На Волині неповнолітня дівчина отруїлася таблетками: її госпіталізували до лікарні
На Волині неповнолітня дівчина отруїлася таблетками.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

"12 лютого до поліції надійшло повідомлення про отруєння неповнолітньої. Дитина прийняла таблетки, які є у вільному обігу, – це зараз встановлює експертиза. Сама дівчина у медичному закладі, їй надається необхідна допомога", - йдеться в повідомленні.

Інформацію про подію поліцейські зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв та повідомлень громадян. За фактом отруєння неповнолітньої ювенальні поліцейські проводять перевірку.
Про ситуацію повідомлено службу у справах дітей місцевої громади.



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Теги: Волинь, отруєння, таблетки
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