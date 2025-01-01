Проїхала на червоний: у Ковелі судили водійку, яка збила мотоцикл з двома людьми

Проїхала на червоний: у Ковелі судили водійку, яка збила мотоцикл з двома людьми
Ковельський міськрайонний суд розглянув справу щодо місцевої жительки, яка скоїла дорожньо-транспортну пригоду з мотоциклом. Унаслідок автопригоди постраждали водій та пасажир двоколісного.

ДТП трапилася ще 27 вересня 2023 року на перехресті вулиць Варшавська та Шевченка у Ковелі. Весь цей час тривало слідство та суди. І ось днями жінці винесли вирок.

У той фатальний день 41-річна обвинувачена, будучи за кермом Opel Zafira, грубо порушила правила дорожнього руху. Вона проїхала перехрестя на заборонений сигнал світлофора, що призвело до зіткнення з мотоциклом.

Унаслідок аварії 41-річний мотоцикліст отримав тяжкі травми, зокрема переломи ребер, стегнової кістки, черепно-мозкову травму та ушкодження внутрішніх органів. 38-річна пасажирка мотоцикла також постраждала, отримавши множинні переломи кінцівок середнього ступеня тяжкості.

Водійка визнала свою провину, попросила вибачення у потерпілих та частково компенсувала завдану шкоду – спочатку 20 тисяч гривень, а потім узгодила виплату 500 тисяч гривень.

Суд кваліфікував дії жінки за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження) КК України.

Їй призначили три роки позбавлення волі, але, зважаючи на каяття та компенсацію шкоди, звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік. Якщо за цей час вона не порушить закон, ув’язнення можна буде уникнути.


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