У путіна заявили, що вже почали формувати переговорну групу зі США

Дональда Трампа з правителем РФ володимиром путіним 12 лютого, заявили в Кремлі.



Про це пише Дмитра Пєскова на брифінгу 13 лютого.



"Безумовно, розпочато (роботу з формування переговорної групи – ред). Як президент ухвалить відповідне рішення, ми вас проінформуємо", - йдеться в повідомленні.



Він додав, що рішення путіна щодо складу також оголосять пізніше.



Пєсков не став розповідати, за чиєю ініціативою відбулася розмова путіна і Трампа і чи була вона першою з моменту інавгурації президента США.



Він також зазначив, що поки немає конкретних домовленостей про можливий візит у Росію американських переговірників, однак додав, що путін і Трамп домовилися продовжити контакти і між собою, і на рівні помічників.



"Багато тем на порядку денному, які коротко було окреслено вчора під час телефонної розмови, але поки що про якісь строки також говорити неможливо, тому що робота тільки цими днями буде починатися", – сказав Пєсков.



Він додав, що сторони обговорювали "енергетичний сектор", близькосхідне врегулювання, іранську ядерну програму, двосторонні російсько-американські відносини у сфері економіки. А от тем санкцій проти РФ і так званого "приєднання до РФ" окупованих українських територій не торкалися.



Пєсков підкреслив, що в Кремлі вважають розмову путіна і Трампа дуже важливою.



"Попередня адміністрація США дотримувалася точки зору про те, що потрібно робити все, щоб війна тривала. Нинішня адміністрація, наскільки ми розуміємо, дотримується точки зору, що потрібно робити все, щоб війну зупинити, і щоб восторжествував мир. Нам набагато більше імпонує позиція нинішньої адміністрації. Ми відкриті для діалогу", – сказав прессекретар путіна.



Відповідаючи на запитання про можливу участь у переговорах Європи і Китаю, він сказав, що "поки немає розуміння формату можливого переговорного процесу".



Пєсков також закликав не забігати вперед у визначенні конкретних параметрів врегулювання війни, а чекати перших результатів роботи РФ і США.



Водночас він підкреслив, що Росія в нових переговорах "завжди враховуватиме досвід Мінських угод".



12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив з господарем Кремля володимиром путіним, після чого заявив, що вони з путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною".



"Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.



Після цього Трамп подзвонив президенту України Володимиру Зеленському та обговорив подальші контакти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія почала формувати переговорну групу зі США після розмови американського президентаз правителем РФ12 лютого, заявили в Кремлі.Про це пише Українська правда з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ та на заяви прессекретаря путінана брифінгу 13 лютого."Безумовно, розпочато (роботу з формування переговорної групи – ред). Як президент ухвалить відповідне рішення, ми вас проінформуємо", - йдеться в повідомленні.Він додав, що рішення путіна щодо складу також оголосять пізніше.Пєсков не став розповідати, за чиєю ініціативою відбулася розмова путіна і Трампа і чи була вона першою з моменту інавгурації президента США.Він також зазначив, що поки немає конкретних домовленостей про можливий візит у Росію американських переговірників, однак додав, що путін і Трамп домовилися продовжити контакти і між собою, і на рівні помічників."Багато тем на порядку денному, які коротко було окреслено вчора під час телефонної розмови, але поки що про якісь строки також говорити неможливо, тому що робота тільки цими днями буде починатися", – сказав Пєсков.Він додав, що сторони обговорювали "енергетичний сектор", близькосхідне врегулювання, іранську ядерну програму, двосторонні російсько-американські відносини у сфері економіки. А от тем санкцій проти РФ і так званого "приєднання до РФ" окупованих українських територій не торкалися.Пєсков підкреслив, що в Кремлі вважають розмову путіна і Трампа дуже важливою."Попередня адміністрація США дотримувалася точки зору про те, що потрібно робити все, щоб війна тривала. Нинішня адміністрація, наскільки ми розуміємо, дотримується точки зору, що потрібно робити все, щоб війну зупинити, і щоб восторжествував мир. Нам набагато більше імпонує позиція нинішньої адміністрації. Ми відкриті для діалогу", – сказав прессекретар путіна.Відповідаючи на запитання про можливу участь у переговорах Європи і Китаю, він сказав, що "поки немає розуміння формату можливого переговорного процесу".Пєсков також закликав не забігати вперед у визначенні конкретних параметрів врегулювання війни, а чекати перших результатів роботи РФ і США.Водночас він підкреслив, що Росія в нових переговорах "завжди враховуватиме досвід Мінських угод".12 лютого президент США Дональд Трамп поговорив з господарем Кремля володимиром путіним, після чого заявив, що вони з путіним "погодилися, що хочуть зупинити мільйони смертей, що відбуваються у війні з Росією/Україною"."Ми домовилися працювати разом, дуже тісно, зокрема відвідувати країни один одного", – додав американський президент.Після цього Трамп подзвонив президенту Українита обговорив подальші контакти.

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