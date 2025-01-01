Лучанин так сходив із сусідом на пиво, що повернувся додому побитий та бідніший на 135 тисяч гривень





Днями Луцький районний суд



Все сталося пізно ввечері 30 травня 2024 року. Двоє сусідів випадково зустрілися біля під’їзду та вирішили разом піти до пивного магазину «Земан». Вони купили алкоголь, випили його і вирушили додому.



Однак один із чоловіків (обвинувачений у справі) запропонував піти іншою дорогою – неосвітленою вулицею. Потерпілий спершу погодився, але згодом вирішив повернутися назад. Він повідомив про це сусідові та розвернувся в бік освітленої вулиці, коли раптово отримав сильний удар в обличчя. Чоловік втратив свідомість і впав на землю.



Прийшовши до тями, лучанин відчув, як сусід зриває з нього золотий ланцюжок із хрестиком, золотий браслет та золотий перстень. Згодом він ще й продовжив бити його кулаками та ногами по різних частинах тіла.



Крім коштовностей, зловмисник відібрав у жертви сумку. І поки займався її оглядом, потерпілий зумів вирватися та втекти на найближчу автозаправку, де розповів про все працівникам АЗС. Ті викликали поліцію.



Загальна вартість прикрас становила понад 134 тисячі гривень. Викрадені речі під час слідства нападник повернув. Проте свою провину він визнав лише частково. Заявив, що не бив сусіда, а той сам спіткнувся об бордюр і впав обличчям у землю. А він, побачивши на ньому золоті прикраси, просто зняв їх і пішов.



Виявляється, обвинувачений – справжній рецидивіст. Він уже чотири рази був судимий за грабежі та крадіжки, востаннє – у 2010 році.



Цього разу чоловік загримів за ґрати аж на 7 років. Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 КК України. Йдеться про грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку звичайний вечірній похід у магазин за пивом закінчився для одного з місцевих жителів жорстоким побиттям і пограбуванням.Днями Луцький районний суд розглянув цю справу та виніс вирок нападнику.Все сталося пізно ввечері 30 травня 2024 року. Двоє сусідів випадково зустрілися біля під’їзду та вирішили разом піти до пивного магазину «Земан». Вони купили алкоголь, випили його і вирушили додому.Однак один із чоловіків (обвинувачений у справі) запропонував піти іншою дорогою – неосвітленою вулицею. Потерпілий спершу погодився, але згодом вирішив повернутися назад. Він повідомив про це сусідові та розвернувся в бік освітленої вулиці, коли раптово отримав сильний удар в обличчя. Чоловік втратив свідомість і впав на землю.Прийшовши до тями, лучанин відчув, як сусід зриває з нього золотий ланцюжок із хрестиком, золотий браслет та золотий перстень. Згодом він ще й продовжив бити його кулаками та ногами по різних частинах тіла.Крім коштовностей, зловмисник відібрав у жертви сумку. І поки займався її оглядом, потерпілий зумів вирватися та втекти на найближчу автозаправку, де розповів про все працівникам АЗС. Ті викликали поліцію.Загальна вартість прикрас становила понад 134 тисячі гривень. Викрадені речі під час слідства нападник повернув. Проте свою провину він визнав лише частково. Заявив, що не бив сусіда, а той сам спіткнувся об бордюр і впав обличчям у землю. А він, побачивши на ньому золоті прикраси, просто зняв їх і пішов.Виявляється, обвинувачений – справжній рецидивіст. Він уже чотири рази був судимий за грабежі та крадіжки, востаннє – у 2010 році.Цього разу чоловік загримів за ґрати аж на 7 років. Суд визнав його винним у скоєнні злочину, передбаченому ч. 4 ст. 186 КК України. Йдеться про грабіж, вчинений у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

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