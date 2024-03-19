Зросла кількість недужих: з якими симптомами звертаються лучани до лікарів





Про це Віктор Пахарчук. З його слів, у січні до лікарні звернулися 2050 пацієнтів, лише за перший тиждень лютого — понад тисяча людей.



"За один тиждень майже половину випадків захворювань ГРВІ, порівняно з минулим місяцем", — додав директор.



Сімейна лікарка Світлана Кирилюк веде прийом хворих з восьмої ранку. За записом має прийняти 25 пацієнтів. Каже: проконсультує усіх, хто прийде без запису.



"Приходять люди з гострими проявами, коли температура, виражений сухий кашель, температура висока до 39, навіть і 40, — говорить лікарка. — Зараз важка вірусна інфекція.Четверо з п'яти пацієнтів мають гострі вірусні інфекції".



Зі слів Світлани Кирилюк, не варто ігнорувати симптоми гострих респіраторних захворювань та грипу, оскільки вони можуть дати ускладнення — пневмонію, загострення хронічних захворювань серця та нирок. Лікарка радить не забувати мити руки, носити маску, стежити за вологістю повітря у приміщенні.



Довідково: станом на 11 лютого на Волині зафіксували перевищення епідпорогу на 2,6%. Загалом рівень захворюваності зріс на 10%. Наразі в області на дистанційне навчання перевели 11 закладів загальної середньої освіти у Володимирському, Ковельському та Луцькому районах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сімейні лікарі Центру первинної меддопомоги Луцької громади обслуговують 157 тисяч жителів. Від початку лютого кількість хворих на застудні та інфекційні захворювання різко зросла.Про це Суспільному розповів медичний директор. З його слів, у січні до лікарні звернулися 2050 пацієнтів, лише за перший тиждень лютого — понад тисяча людей."За один тиждень майже половину випадків захворювань ГРВІ, порівняно з минулим місяцем", — додав директор.Сімейна лікаркаведе прийом хворих з восьмої ранку. За записом має прийняти 25 пацієнтів. Каже: проконсультує усіх, хто прийде без запису."Приходять люди з гострими проявами, коли температура, виражений сухий кашель, температура висока до 39, навіть і 40, — говорить лікарка. — Зараз важка вірусна інфекція.Четверо з п'яти пацієнтів мають гострі вірусні інфекції".Зі слів Світлани Кирилюк, не варто ігнорувати симптоми гострих респіраторних захворювань та грипу, оскільки вони можуть дати ускладнення — пневмонію, загострення хронічних захворювань серця та нирок. Лікарка радить не забувати мити руки, носити маску, стежити за вологістю повітря у приміщенні.станом на 11 лютого на Волині зафіксували перевищення епідпорогу на 2,6%. Загалом рівень захворюваності зріс на 10%. Наразі в області на дистанційне навчання перевели 11 закладів загальної середньої освіти у Володимирському, Ковельському та Луцькому районах.

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