Зросла кількість недужих: з якими симптомами звертаються лучани до лікарів

Зросла кількість недужих: з якими симптомами звертаються лучани до лікарів
Сімейні лікарі Центру первинної меддопомоги Луцької громади обслуговують 157 тисяч жителів. Від початку лютого кількість хворих на застудні та інфекційні захворювання різко зросла.

Про це Суспільному розповів медичний директор Віктор Пахарчук. З його слів, у січні до лікарні звернулися 2050 пацієнтів, лише за перший тиждень лютого — понад тисяча людей.

"За один тиждень майже половину випадків захворювань ГРВІ, порівняно з минулим місяцем", — додав директор.

Сімейна лікарка Світлана Кирилюк веде прийом хворих з восьмої ранку. За записом має прийняти 25 пацієнтів. Каже: проконсультує усіх, хто прийде без запису.

"Приходять люди з гострими проявами, коли температура, виражений сухий кашель, температура висока до 39, навіть і 40, — говорить лікарка. — Зараз важка вірусна інфекція.Четверо з п'яти пацієнтів мають гострі вірусні інфекції".

Зі слів Світлани Кирилюк, не варто ігнорувати симптоми гострих респіраторних захворювань та грипу, оскільки вони можуть дати ускладнення — пневмонію, загострення хронічних захворювань серця та нирок. Лікарка радить не забувати мити руки, носити маску, стежити за вологістю повітря у приміщенні.

Довідково: станом на 11 лютого на Волині зафіксували перевищення епідпорогу на 2,6%. Загалом рівень захворюваності зріс на 10%. Наразі в області на дистанційне навчання перевели 11 закладів загальної середньої освіти у Володимирському, Ковельському та Луцькому районах.

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Теги: Волинь, грип
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