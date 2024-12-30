У Луцьку вигукувала, що це територія «московії» та виправдовувала агресію рф: донеччанці оголосили підозру

У Луцьку вигукувала, що це територія «московії» та виправдовувала агресію рф: донеччанці оголосили підозру
СБУ в Луцьку повідомила про підозру ворожій пропагандистці.

Про це повідомили в Управлінні СБ України у Волинській області.

Служба безпеки України систематично викриває та притягає до відповідальності осіб, які визнають правомірною збройну агресію рф проти України та глорифікують її учасників.

Слідчі волинського СБУ повідомили про підозру ворожій пропагандистці, яка 11 лютого ц.р. в центрі Луцька агресивно виправдовувала, визнавала правомірною збройну агресію рф проти України.

Зловмисницею виявилась 37-річна уродженка Донеччини, яка зараз мешкає в Луцьку.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.
У Луцьку вигукувала, що це територія «московії» та виправдовувала агресію рф: донеччанці оголосили підозру

Заходи проведені співробітниками Управління СБ України у Волинській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Теги: Волинь, СБУ
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