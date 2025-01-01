Жінці, яка у Луцьку кричала, що «московія-зе бест», світить підозра від СБУ. ВІДЕО

Служба безпеки України повідомила про підозру жінці, яка в центрі Луцька вигукувала, що це територія «московії».Відео з її вибаченнями з’явилося у телеграм-каналі «ВолиньПост».«Неадекватна, яка вчора кричала на весь Луцьк, що тут «московський край», є переселенкою з Бахмута. ЇЇ звати Олена Понкратова. СБУ знайшла «геройку» та провела бесіду. Після чого вона записала вибачення. Втім, це не відміняє підозру, яка їй світить тепер за «виправдовування агресії рф проти України та глорифікацію її учасників», - йдеться у дописі.Нагадаємо, інцидент стався у вівторок, 11 лютого, в центрі Луцька. За словами очевидців, жінка спровокувала конфлікт із перехожими біля ТЦ «ЦУМ», кидалася під автомобілі, хапала людей за одяг і голосно вигукувала російською, що «росіяни прийдуть і наведуть тут порядок, показавши, хто справжній господар».Також вона стверджувала, що не може повернутися до свого рідного міста, яке, за її словами, «зруйнували нацисти». Крім того, жінка агресивно заявляла, що Луцьк – це «московська територія».Учора, близько 19-ї години, патрульні отримали виклик про те, що в приміщенні торгового центру 38-річна жінка перебувала в стані алкогольного сп’яніння, поводилася агресивно, висловлювалася нецензурною лайкою та погрожувала фізичною розправою заявниці. У заявниці було відібрано заяву та пояснення.Інспектори склали на жінку протокол за ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП та винесли постанову за ч. 1 ст. 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) КУпАП.Крім того, у соцмережах було поширено відео, де жінка висловлювалася на підтримку країни-агресора.Слідчі СБУ за цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України.