«Зеленський, як і Путін, хоче миру»: Трамп про деталі розмови з президентом України

Дональд Трамп прокоментував свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським.



Про це голова Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, передає



"Розмова пройшла дуже добре. Він (Зеленський - Ред.), як і президент Путін, хоче досягти миру", – сказав Трамп.



За його словами, під час розмови обговорили "різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо".



"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові, і абсолютно непотрібні, смерть і руйнування. Боже, благослови народи Росії та України", – сказав президент США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Сполучених Штатівпрокоментував свою розмову з президентом УкраїниПро це голова Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, передає ТСН "Розмова пройшла дуже добре. Він (Зеленський - Ред.), як і президент Путін, хоче досягти миру", – сказав Трамп.За його словами, під час розмови обговорили "різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президенті держсекретар"."Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові, і абсолютно непотрібні, смерть і руйнування. Боже, благослови народи Росії та України", – сказав президент США.

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