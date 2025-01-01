«Зеленський, як і Путін, хоче миру»: Трамп про деталі розмови з президентом України
Сьогодні, 21:17
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував свою розмову з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це голова Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, передає ТСН.
"Розмова пройшла дуже добре. Він (Зеленський - Ред.), як і президент Путін, хоче досягти миру", – сказав Трамп.
За його словами, під час розмови обговорили "різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо".
"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові, і абсолютно непотрібні, смерть і руйнування. Боже, благослови народи Росії та України", – сказав президент США.
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Про це голова Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social, передає ТСН.
"Розмова пройшла дуже добре. Він (Зеленський - Ред.), як і президент Путін, хоче досягти миру", – сказав Трамп.
За його словами, під час розмови обговорили "різні теми, пов'язані з війною, але головним чином - зустріч, яка відбудеться в п'ятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віце-президент Джей Ді Венс і держсекретар Марко Рубіо".
"Я сподіваюся, що результати цієї зустрічі будуть позитивними. Настав час зупинити цю безглузду війну, в якій відбуваються масові, і абсолютно непотрібні, смерть і руйнування. Боже, благослови народи Росії та України", – сказав президент США.
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